Không lấy tiền thực nhận thay cho doanh thu

Từ năm 2026, chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh chuyển sang quản lý dựa trên doanh thu thực tế. Tuy nhiên, không phải mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng đều là doanh thu kinh doanh.

Tại chương trình hỗ trợ người nộp thuế năm 2026, bà Vũ Ngọc Diệp, Ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế), cho biết, các khoản tiền chuyển giữa bạn bè, người thân, tiền vay, trả nợ hoặc giao dịch giữa các tài khoản của cùng một người không thể mặc nhiên coi là doanh thu kinh doanh. Việc xác định nghĩa vụ thuế phải căn cứ vào bản chất giao dịch và quy định pháp luật.

Theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh được xác định theo hoạt động kinh doanh thực tế. Thời điểm xác định doanh thu đối với bán hàng hóa là khi chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua; đối với cung ứng dịch vụ là khi hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc từng phần việc cung ứng theo quy định.

Vì vậy, doanh thu không đồng nhất với số tiền cuối cùng người bán nhận được. Chị Hoàng Thu Thủy, chủ hộ kinh doanh nguyên liệu làm bánh và pha chế đồ uống tại xã Ô Diên, thành phố Hà Nội cho biết, doanh thu cửa hàng khoảng 6 tỷ đồng/năm, chủ yếu từ các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, lợi nhuận sau khi trừ chi phí chỉ còn khoảng 3 - 4% doanh thu. Có thời điểm, tổng chi phí liên quan đến bán hàng trên sàn lên tới gần 40%, chưa kể tiền nhập hàng và vận hành.

Doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh cần phải đối soát, không để bỏ sót doanh thu và tính trùng nghĩa vụ thuế. Ảnh: H.Trang

Thực tế này cho thấy doanh thu và lợi nhuận là hai chỉ tiêu khác nhau. Dù số tiền thực nhận thấp hơn đáng kể so với giá trị bán hàng do đã trừ các khoản phí, hộ kinh doanh vẫn phải xác định doanh thu theo quy định, không lấy phần tiền còn lại làm căn cứ thay thế.

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Nguyễn Thị Minh Khuê cho rằng việc tổng hợp doanh thu, chi phí của người bán hàng đa kênh sẽ gặp nhiều khó khăn nếu thực hiện thủ công, nhất là khi mỗi ngày phát sinh hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đơn hàng. Doanh thu cần được xác định đúng bản chất, không nhầm với số tiền thực nhận hay thời điểm nhận tiền. Ở chiều ngược lại, giá trị đơn hàng ban đầu cũng không phải lúc nào được ghi nhận nguyên vẹn. Đơn hàng bị hủy, giảm giá hoặc hàng bán bị trả lại cần được phản ánh theo giao dịch thực tế và quy định áp dụng.

Đối soát dữ liệu chặt chẽ, không để khấu trừ thành tính trùng

Một điểm đáng chú ý trong chính sách thuế năm 2026 là cơ chế khấu trừ, khai thay, nộp thay đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và quy định liên quan, chủ quản nền tảng có chức năng đặt hàng trực tuyến và thanh toán có trách nhiệm khấu trừ, khai thay và nộp thay số thuế đã khấu trừ đối với từng giao dịch thuộc phạm vi áp dụng. Với nền tảng không đồng thời có hai chức năng này, người kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Cơ chế này giúp giảm khâu kê khai trực tiếp nhưng không có nghĩa người bán được bỏ qua việc theo dõi doanh thu. Đặc biệt, hộ kinh doanh bán hàng trên nhiều kênh phải tổng hợp doanh thu của toàn bộ hoạt động để xác định đúng ngưỡng và nghĩa vụ thuế. Phần doanh thu đã được tổ chức khấu trừ, khai thay, nộp thay cũng cần được đối chiếu để tránh bỏ sót hoặc kê khai trùng.

Theo bà Thái Thị Vân Anh, Giám đốc Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Russell Bedford KTC, thành viên Tiểu ban Thuế và Pháp luật (ACCA Việt Nam), dữ liệu từ các nguồn có thể không được ghi nhận cùng thời điểm. Đơn hàng hoàn tất vào cuối kỳ kê khai nhưng tiền được chuyển sang kỳ sau; khoản hoàn trả cũng có thể phát sinh sau khi giao dịch đã ghi nhận doanh thu và lập hóa đơn.

“Nếu không có mã giao dịch thống nhất, một khoản doanh thu có thể xuất hiện nhiều lần trong dữ liệu của nền tảng, ngân hàng và hệ thống hóa đơn điện tử. Ngược lại, sàn thanh toán gộp nhiều đơn hàng thành một lần chuyển tiền cũng khiến việc đối chiếu khó khăn nếu bảng kê thiếu chi tiết. Người bán cần theo dõi giao dịch từ khi phát sinh đơn hàng đến lúc thanh toán, lập hóa đơn và kê khai thuế”, bà Thái Thị Vân Anh chia sẻ.

Đối với hoạt động tiếp thị liên kết (affiliate), người kinh doanh cũng cần kiểm tra khoản hoa hồng và số thuế đã được khấu trừ. Khi sàn hoặc tổ chức thuộc diện thực hiện khấu trừ, khai thay, nộp thay, người kinh doanh cần căn cứ chứng từ để xác định phần nghĩa vụ đã được thực hiện, tránh kê khai thiếu hoặc ghi nhận trùng.

Chính sách thuế mới đồng thời nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm. Nghị định số 141/2026/NĐ-CP cũng quy định hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng thuộc diện phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Đáng chú ý, Nghị định số 398/2026/NĐ-CP quy định giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có doanh thu hằng năm năm 2026, 2027 không quá 10 tỷ đồng, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Việc xác định tổng doanh thu thực tế vì thế không chỉ liên quan đến nghĩa vụ thuế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định quyền được hưởng chính sách giảm thuế.

Theo ông Vương Việt Anh, Ban Chuyển đổi số (Cục Thuế), ứng dụng eTax Mobile có chức năng “Tra cứu doanh thu hộ kinh doanh”, hỗ trợ theo dõi doanh thu và số thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, trong đó có thương mại điện tử. Khi dữ liệu cơ quan thuế tổng hợp khác với chứng từ thực tế, người nộp thuế có thể phản hồi trực tuyến.

Bà Phùng Thu Hương, chủ doanh nghiệp kinh doanh ngành thực phẩm tại thành phố Hà Nội cho biết, doanh nghiệp đã bán hàng trên TikTok Shop và Shopee khoảng 4 năm. Bà đánh giá việc các sàn thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay người bán là chính sách tích cực, góp phần minh bạch hóa hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, nâng cao tính chuyên nghiệp và ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế của các chủ thể kinh doanh.

Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) Nguyễn Văn Phụng cho rằng việc yêu cầu sàn thương mại điện tử trực tiếp khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay người bán là bước chuyển quan trọng trong tư duy và phương thức quản lý thuế.

“Cơ chế này góp phần minh bạch thông tin và mở rộng cơ sở thuế. So với các hoạt động kinh doanh diễn ra trên những nền tảng hoặc kênh giao dịch khó kiểm soát, hoạt động trên sàn TMĐT giúp cơ quan thuế có điều kiện tiếp cận thông tin người bán, dòng tiền và dữ liệu giao dịch. Qua đó, nhiều cá nhân kinh doanh trên nền tảng số được đưa vào diện quản lý, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý chất lượng hàng hóa”. Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) Nguyễn Văn Phụng

Trong bối cảnh bán hàng đa kênh ngày càng phổ biến, yêu cầu đặt ra với hộ kinh doanh không chỉ là kê khai đầy đủ mà còn phải đối soát chính xác. Doanh thu cần được tổng hợp xuyên suốt các kênh; khoản đã được sàn khấu trừ phải được nhận diện rõ; đơn hàng hủy, trả lại phải được cập nhật; các khoản tiền không mang bản chất doanh thu phải được phân loại. Đây là cơ sở để hạn chế cả hai rủi ro: bỏ sót doanh thu và tính trùng nghĩa vụ thuế.