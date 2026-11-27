Ngày 27/11, Cục Thuế tổ chức livestream hướng dẫn hộ kinh doanh nhận diện những sai sót phổ biến trong thực hiện nghĩa vụ thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và quản lý doanh thu.

Tại chương trình, bà Đào Thị Hồng Huệ, Ban Pháp chế (Cục Thuế), lưu ý một trong những nhầm lẫn mà hộ kinh doanh thường gặp khi kê khai thuế là đồng nhất thông báo doanh thu với hồ sơ khai thuế. “Đây là hai nghĩa vụ khác nhau. Thông báo doanh thu giúp cơ quan thuế nắm được doanh thu của hộ kinh doanh trong năm, trong khi hồ sơ khai thuế được sử dụng để xác định số thuế phải nộp nếu phát sinh nghĩa vụ”, bà Huệ cho hay.

Hộ kinh doanh cần ghi nhận đầy đủ doanh thu từ tiền mặt, chuyển khoản và các nền tảng trực tuyến để tránh sai sót trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo quy định, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thông báo doanh thu. Dù cùng có thể sử dụng Mẫu 01/KTN-CNKD, hộ kinh doanh cần xác định đúng mục đích nộp, bởi gửi thông báo doanh thu không đồng nghĩa đã hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế.

Một sai sót khác là chỉ tính doanh thu bán hàng trực tiếp tại cửa hàng mà bỏ qua các khoản thu qua chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, đơn hàng trên Facebook, Zalo, TikTok, sàn thương mại điện tử hoặc tiền thu hộ COD. Theo bà Huệ, tất cả các khoản này đều cần được theo dõi, tổng hợp đầy đủ.

Đặc biệt, hộ kinh doanh phải phân biệt doanh thu với số tiền thực nhận. Chẳng hạn, hàng hóa bán trên sàn thương mại điện tử có doanh thu 10 triệu đồng nhưng sau khi trừ phí sàn và thuế, số tiền chuyển về tài khoản chỉ còn 9 triệu đồng thì doanh thu vẫn được xác định là 10 triệu đồng.

Việc sàn thương mại điện tử khấu trừ, nộp thuế thay cũng không đồng nghĩa hộ kinh doanh được bỏ qua việc theo dõi doanh thu. Người kinh doanh cần đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử, tài khoản ngân hàng, ví điện tử và báo cáo từ các nền tảng để tránh bỏ sót hoặc kê khai trùng.

Bà Huệ cũng nhấn mạnh, hộ kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử vẫn phải lập hóa đơn khi bán hàng, kể cả trường hợp khách không yêu cầu hoặc không cung cấp thông tin. Nếu người mua là cá nhân, người tiêu dùng không cung cấp thông tin, người bán ghi "Bán cho người tiêu dùng" tại phần thông tin người mua. Trường hợp người mua là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, người bán cần đề nghị cung cấp thông tin để lập hóa đơn chính xác.

Đối với trường hợp tự phát hiện kê khai sai trước khi cơ quan thuế kiểm tra, hộ kinh doanh cần rà soát sai sót, thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh hóa đơn và nộp bổ sung số thuế còn thiếu cùng tiền chậm nộp nếu có. Đồng thời, cần lưu giữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh việc khắc phục.

Theo bà Huệ, không phải cứ có chênh lệch doanh thu là mặc nhiên bị xác định trốn thuế. Cơ quan có thẩm quyền phải căn cứ tính chất, nguyên nhân, hồ sơ, chứng từ và quy định pháp luật để xác định hành vi. Sai sót dẫn đến kê khai bổ sung, hành vi khai sai làm thiếu số thuế phải nộp và hành vi trốn thuế có tính chất, mức xử lý khác nhau.

Ngoài ra, hộ kinh doanh cần chú ý đến việc nộp tiền thuế. Lệnh chuyển tiền báo thành công trên hệ thống ngân hàng chưa đồng nghĩa nghĩa vụ thuế đã hoàn tất, bởi có trường hợp tiền chưa được chuyển đến Kho bạc Nhà nước và chưa được ghi nhận trên hệ thống thuế. Vì vậy, người kinh doanh cần kiểm tra tình trạng ghi nhận nghĩa vụ nộp thuế.

Trường hợp không thể nộp hồ sơ đúng hạn do hệ thống của cơ quan thuế gặp sự cố hoặc sự cố kỹ thuật khách quan được xác nhận theo quy định, hồ sơ có thể được xem xét xác định là nộp đúng hạn. Hộ kinh doanh cần lưu lại hình ảnh báo lỗi, thông báo sự cố và các chứng cứ liên quan để giải trình khi cần thiết.

Cơ quan thuế khuyến nghị hộ kinh doanh chủ động theo dõi doanh thu, thực hiện đúng nghĩa vụ hóa đơn, kê khai và nộp thuế; khi phát hiện sai sót cần kiểm tra, đối chiếu và khắc phục kịp thời.