Bàn giao xe trang cấp cho lực lượng Công an cơ sở

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra phương tiện trước khi bàn giao cho Công an cấp xã - Ảnh: L.T

Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã bàn giao 31 xe cho 31 đơn vị, gồm: 1 Công an đặc khu, 8 Công an phường và 22 Công an xã. Việc trang cấp phương tiện nhằm tăng cường điều kiện phục vụ công tác, chiến đấu cho lực lượng Công an cơ sở.

Bàn giao phương tiện cho lực lượng Công an cấp xã - Ảnh: L.T

Trong điều kiện triển khai mô hình Công an địa phương 2 cấp, Công an cấp xã trực tiếp đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, thường xuyên giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Trong khi đó, địa bàn quản lý rộng, khối lượng công việc lớn, nhiều vụ việc đòi hỏi lực lượng phải có mặt, xử lý kịp thời, nhưng điều kiện phương tiện tại một số đơn vị còn hạn chế.

Việc bổ sung phương tiện giúp Công an cấp xã chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: L.T

Việc bổ sung phương tiện sẽ giúp Công an cấp xã chủ động hơn trong tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, xử lý các vụ việc phát sinh, cơ động lực lượng và phục vụ Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.