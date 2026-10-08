Bàn giao và tiếp nhận dữ liệu đo đạc, thu thập, lập bản đồ vùng trồng cà phê đáp ứng quy định EUDR.

Các đại biểu Sở Nông nghiệp và Môi trường dự hội nghị bàn giao.

Các đại biểu Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế dự hội nghị bàn giao.

Trong 14 năm triển khai, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế đã từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng cà phê thông qua hoạt động đo đạc, thu thập, lập bản đồ số vùng nguyên liệu công ty liên kết với các hộ dân. Đến nay, tổng diện tích đã được đo đạc 19.508 ha với 23.551 nông hộ và 62.927 thửa đất trên địa bàn 18 xã, phường của tỉnh.

Các địa bàn đã thực hiện thu thập dữ liệu gồm các xã: Chiềng Mai, Mường Chanh, Chiềng Mung, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn, Thuận Châu, Bình Thuận, Mường É, Nậm Lầu, Mường Khiêng, Muổi Nọi, Sốp Cộp, Púng Bánh, Mường Lạn, Chiềng La, phường Chiềng Cơi, phường Chiềng Sinh, phường Chiềng An.

Đại diện Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế phát biểu tại hội nghị bàn giao.

Tại hội nghị bàn giao, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế đã cung cấp trực tiếp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường các dữ tập dữ liệu điện tử, bản đồ số và danh mục mô tả chi tiết dữ liệu, gồm: Bản đồ đo diện tích vùng trồng cà phê tỷ lệ 1/10.000, hệ tọa độ VN-2000, được phân theo từng đơn vị hành chính cấp xã; bảng tổng hợp số thửa, diện tích, tên chủ sử dụng/quản lý theo hiện trạng; các file bản đồ số định dạng KML chứa đầy đủ dữ liệu thuộc tính; dữ liệu được xây dựng, quản lý bằng phần mềm MapInfo, QGIS; khả năng tích hợp, chồng xếp với các lớp dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp và nền bản đồ Google Earth để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu vùng trồng cà phê toàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị bàn giao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, đánh giá cao nỗ lực và sự đồng hành của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế trong quá trình xây dựng dữ liệu vùng trồng cà phê trên địa bàn tỉnh và khẳng định nguồn dữ liệu được tiếp nhận sẽ được quản lý lưu trữ và khai thác theo đúng mục đích, đồng thời tuân thủ các quy định liên quan đến quản lý và bảo mật thông tin. Đây được xem là nguồn dữ liệu nền tảng có giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vùng nguyên liệu, phục vụ truy xuất nguồn gốc và thúc đẩy kết nối giữa sản xuất với thị trường. Đồng thời, khẳng định sẽ quản lý, lưu trữ và khai thác nguồn dữ liệu đúng mục đích, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo mật.

Việc bàn giao dữ liệu diễn ra ngay trước Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026 mang ý nghĩa thiết thực trong tiến trình xây dựng ngành cà phê Sơn La theo hướng minh bạch, bền vững và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế ký kết biên bản bàn giao.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế đã tiến hành ký Biên bản bàn giao và tiếp nhận dữ liệu đo đạc, thu thập, lập bản đồ vùng trồng cà phê đáp ứng quy định EUDR.