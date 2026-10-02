Bàn giao và khánh thành công trình đoạn đường tự quản vùng biên và ra mắt mô hình hỗ trợ phụ nữ khuyết tật

Đại diện Hội Doanh nhân nữ tỉnh Lạng Sơn trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình Đoạn đường "An toàn - Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" cho Hội LHPN xã Quốc Khánh

Các đại biểu kéo băng khánh thành công trình Đoạn đường "An toàn - Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" tại xã Quốc Khánh

Công trình Đoạn đường tự quản "An toàn - Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" được triển khai tại cụm thôn Bản Phạc (địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn, nơi có 45 hộ gia đình sinh sống) của xã Quốc Khánh. Công trình được khởi công từ tháng 8/2026 với tổng kinh phí thực hiện trên 70 triệu đồng (kinh phí của Hội LHPN tỉnh 40 triệu đồng, Hội Doanh nhân nữ tỉnh 30 triệu đồng), bao gồm các hạng mục chính: lắp đặt 33 bóng đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường dài 3,5 km; lắp đặt 45 cột cờ Tổ quốc trước nhà các hộ dân trên tuyến và lắp đặt 1 camera an ninh tại vị trí trung tâm nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, hội viên phụ nữ trên địa bàn đã trồng 1km đường hoa và xây dựng mô hình "Ngôi nhà xanh" tại nhà văn hóa thôn để thu gom rác thải tái chế, gây quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo.

Hội LHPN xã Quốc Khánh ra mắt mô hình "Phụ nữ khuyết tật tự lực - chuyển đổi số"

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN tỉnh đã mắt mô hình "Phụ nữ khuyết tật tự lực - chuyển đổi số".

Mô hình được thành lập nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách an sinh xã hội, hướng đến việc trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho hội viên phụ nữ yếu thế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ khuyết tật tự lực vươn lên, hòa nhập cộng đồng và tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số tại địa phương.