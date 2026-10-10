Bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước ngày 30/10 để thi công cầu Duy Phước

Lãnh đạo UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư) chỉ đạo đơn vị thi công tập trung tổ chức thực hiện, bảo đảm các mốc tiến độ theo báo cáo, cam kết tại buổi kiểm tra vào ngày 18/9 vừa qua của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng. Theo đó, cầu Duy Phước phải được thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4/2027; hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ cầu và đường dẫn vào ngày 2/9/2027. Thành phố lưu ý chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương lập phương án ứng phó thiên tai trong quá trình thi công công trình tại mùa mưa bão năm 2026.

Được biết, cầu Duy Phước (còn gọi là cầu Bà Ngân) là hạng mục được bổ sung vào dự án thành phần 2 hoàn thiện đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công) theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 6/11/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng. Bao gồm, xây dựng mới cầu Duy Phước và đường dẫn đầu cầu thuộc tuyến đường quốc lộ 14H (địa phận xã Nam Phước và phường Hội An).

Cầu Duy Phước và đường dẫn đầu cầu có chiều dài 970m; khổ cầu rộng 15m (11m phần xe chạy, lan can và lề bộ hành rộng mỗi bên 2m). Đường dẫn hai đầu cầu theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng; vận tốc thiết kế 60km/h. Mặt cắt ngang nền đường dẫn rộng 15m (11m mặt và lề gia cố, lề mỗi bên rộng 2m).