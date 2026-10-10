Bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng trước ngày 31/10

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, đến nay các đơn vị đã bàn giao 609,33ha mặt bằng cho doanh nghiệp dự án tổ chức thi công. Trên phạm vi mặt bằng được bàn giao, các nhà thầu đã huy động 2.466 nhân sự, 1.017 máy móc, thiết bị, triển khai 118 mũi thi công tại 5 gói thầu. Giá trị thực hiện đạt trên 6.807 tỷ đồng, tương đương 79,68% giá trị hợp đồng.

Đoàn kiểm tra thực tế điểm vướng mắc GPMB trên địa bàn phường Đông Kinh (Ảnh: Khánh Ly).

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Hiện còn 6 hộ dân tại xã Đồng Đăng và phường Kỳ Lừa chưa di dời nhà ở; 6 hộ tại xã Đồng Đăng chưa bàn giao phần mặt bằng bổ sung theo thiết kế kỹ thuật. Đối với các hạng mục đường gom, toàn tuyến còn 47 vị trí chưa được bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, một số công trình hạ tầng kỹ thuật như đường điện, hệ thống viễn thông, cấp nước chưa hoàn thành di dời. Nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là đá các loại và nhựa đường còn khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học ghi nhận kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 773/TB-VP ngày 24/9/2026 của các cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo tỉnh biểu dương xã Nhân Lý đã hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng, xã Hoàng Văn Thụ đã quyết liệt triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực; đồng thời chỉ rõ xã Đồng Đăng và các phường Đông Kinh, Kỳ Lừa chưa hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ yêu cầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu: Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 773/TB-VP, khẩn trương rà soát đối với từng hộ, từng vị trí còn tồn tại, vướng mắc thuộc địa bàn, phạm vi được giao.

Tăng cường phối hợp, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định, chủ động sử dụng hồ sơ, bản đồ địa chính hiện có để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục. Đẩy nhanh công tác kiểm đếm, xác minh nguồn gốc sử dụng đất và hoàn thành chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ còn lại đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất tuyến chính theo phương án đã được phê duyệt, không để việc chậm chi trả tiếp tục ảnh hưởng đến việc bàn giao mặt bằng và tổ chức thi công. Đồng thời, quan tâm xem xét, kịp thời giải quyết thỏa đáng những kiến nghị chính đáng của người dân, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các hộ bị ảnh hưởng, không để những vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu triển khai đồng bộ giải pháp, bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng trước ngày 31/10 (Ảnh: Khánh Ly).

Các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát kết quả thực hiện; tập trung hoàn thành ngay các nhiệm vụ đã đến hạn, quá hạn; chủ động phối hợp xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với trường hợp đã đủ điều kiện pháp lý nhưng không chấp hành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các trình tự cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ thi công theo quy định. Không để tiếp tục chậm trễ, ảnh hưởng tiến độ chung của Dự án. Đối với những vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, giải quyết xong trước ngày 15/10/2026.

Chủ tịch UBND xã, phường phải bám nắm nhiệm vụ để thực hiện, chủ động phối hợp chặt chẽ, xử lý dứt điểm từng hộ, từng vị trí, từng thủ tục, bảo đảm hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/10/2026.