Đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà và đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện ký kết bàn giao, tiếp nhận Trường Cao đẳng nghề Lilama 1 từ Bộ Xây dựng về UBND tỉnh Ninh Bình quản lý.

Dự hội nghị về phía tỉnh Ninh Bình có đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số Vụ của Bộ Xây dựng; các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính; lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề Lilama 1.

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và đặc biệt là Kế hoạch số 06-KH/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Trường Cao đẳng nghề Lilama 1 được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển giao nguyên trạng về UBND tỉnh Ninh Bình quản lý tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 và tiếp tục giao nhiệm vụ cụ thể tại Quyết định số 1038/QĐ-TTg ngày 11/6/2026, yêu cầu Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Ninh Bình khẩn trương thực hiện, hoàn thành việc chuyển giao trước ngày 31/12/2026.

Quán triệt tinh thần Kế hoạch số 06-KH/TW và Quyết định số 1038/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ, bài bản và đúng quy trình pháp luật. Trên cơ sở ý kiến thẩm định, thống nhất của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-BXD ngày 9/4/2026 về điều chuyển nguyên trạng tài sản công, xác định rõ 75 chỉ tiêu biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đồng thời chỉ đạo Nhà trường cùng các đơn vị chức năng kiểm kê, đối chiếu và thống nhất chốt toàn bộ số liệu về tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai đến hết ngày 30/9/2026.

Trường Cao đẳng nghề Lilama 1 tiền thân là Trường Công nhân kỹ thuật Lắp máy Ninh Bình, được thành lập từ ngày 9/3/1977. Trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường luôn giữ vai trò là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có uy tín tại khu vực phía Bắc và cả nước, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp ở 3 cấp trình độ (Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp) đối với các ngành nghề trọng điểm như: Hàn, Cơ khí, Lắp đặt thiết bị, Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô và đào tạo lái xe cơ giới.

Tính đến thời điểm chốt số liệu bàn giao (30/9/2026), Nhà trường có đội ngũ gồm 181 cán bộ, viên chức, người lao động; trong đó 100% nhà giáo đạt chuẩn dạy trình độ cao đẳng nghề, 100% nhà giáo dạy tích hợp có chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia từ bậc 3 trở lên và 8 nhà giáo được đào tạo, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề dạy trình độ cao đẳng cấp quốc tế tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp hàng năm luôn đạt từ 98% trở lên, trên 85% có việc làm ngay sau khi ra trường tại các doanh nghiệp trong ngành Xây dựng. Cơ sở vật chất của Trường được quản lý bài bản tại 2 cơ sở đào tạo ở phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) và phường Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà đánh giá cao và biểu dương sự chủ động, trách nhiệm của các Vụ (Bộ Xây dựng) cùng các Sở của tỉnh Ninh Bình và tập thể Trường Cao đẳng nghề Lilama 1 đã tích cực rà soát, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ để hai cơ quan tiến hành ký kết Biên bản bàn giao chính thức. Đồng chí khẳng định, việc chuyển giao Trường Cao đẳng nghề Lilama 1 về trực thuộc UBND tỉnh Ninh Bình quản lý không chỉ thực hiện đúng định hướng phân cấp, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kế hoạch số 06-KH/TW của Bộ Chính trị, mà còn tạo điều kiện để Nhà trường gắn kết trực tiếp hơn với nhu cầu phát triển nhân lực tại địa phương.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu ngay sau hội nghị, Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Kế hoạch - Tài chính khẩn trương thực hiện các trách nhiệm của Bộ Xây dựng đã cam kết tại Biên bản. Đồng thời bày tỏ mong muốn lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình và các Sở, ngành tiếp tục dành sự quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với Nhà trường; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận nguyên trạng đội ngũ nhân sự, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động; đồng thời tạo điều kiện để Trường phát huy thế mạnh đào tạo nghề kỹ thuật, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình và khu vực.

Đối với Trường Cao đẳng nghề Lilama 1, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà đề nghị tập thể lãnh đạo Nhà trường tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, ổn định tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và duy trì tốt hoạt động giảng dạy, học tập. Nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, số liệu bàn giao; khẩn trương phối hợp hoàn tất bàn giao các tổ chức Đảng, đoàn thể và chủ động tham mưu, báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình cùng các Sở chuyên môn để sớm bắt nhịp với công tác quản lý, điều hành của tỉnh.

Đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng, các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng đã quan tâm, phối hợp với tỉnh trong suốt quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ bàn giao Trường Cao đẳng nghề Lilama 1 về tỉnh quản lý.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Ninh Bình xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, tăng cường năng lực đào tạo nhân lực kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

UBND tỉnh Ninh Bình sẽ quan tâm chỉ đạo, đồng hành và xem xét giải quyết những đề xuất chính đáng của Nhà trường theo thẩm quyền và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ Xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp cũng như trong kết nối đào tạo với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Ninh Bình và Nhà trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, thực hiện nghiêm các nội dung đã thống nhất tại Biên bản bàn giao; bảo đảm việc chuyển giao đúng quy định.

Trường Cao đẳng nghề Lilama 1 cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động trong giai đoạn chuyển tiếp; duy trì nền nếp quản lý, giảng dạy, học tập, tuyển sinh và các hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định; quan tâm đầy đủ quyền lợi của học sinh, sinh viên; không để việc chuyển giao ảnh hưởng đến chương trình, tiến độ học tập, điều kiện thực hành, thực tập và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, hiện đại hóa trang thiết bị thực hành, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, từng bước nâng cao hiệu quả tự chủ tài chính gắn với chất lượng dịch vụ giáo dục nghề nghiệp.