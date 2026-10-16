Ban Giao thông TP.HCM chạy nước rút giải ngân 13.779 tỷ đồng

Giải ngân đầu tư công có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện hệ thống hạ tầng và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Ban Giao thông TP.HCM đang quản lý, triển khai nhiều dự án giao thông quy mô lớn với nhu cầu vốn đầu tư cao.

Tại TP.HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) được giao làm chủ đầu tư hàng loạt dự án giao thông trọng điểm, quy mô vốn lớn như: Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài cùng các nút giao An Phú, Mỹ Thủy... Đây đều là những công trình có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông, giảm ùn tắc và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Với khối lượng dự án và nguồn vốn được giao lớn, tiến độ giải ngân của Ban Giao thông có tác động đáng kể đến kết quả giải ngân đầu tư công chung của TP.HCM.

Thông tin từ Ban Giao thông cho biết, đến hết tháng 9/2026, đơn vị đã giải ngân 47.258,9 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn 57.905 tỷ đồng, đạt 81,5%. Sau khi được bổ sung vốn theo Quyết định số 6028/QĐ-UBND ngày 23/9/2026, số vốn còn lại chưa giải ngân của Ban đến cuối tháng 9 khoảng 13.779 tỷ đồng.

Giải ngân 13.779 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm

Trong quý IV, Ban Giao thông đặt mục tiêu giải ngân 13.779 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026. Cụ thể, tháng 10 dự kiến giải ngân 1.500 tỷ đồng, trong đó có 200 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Tháng 11, kế hoạch giải ngân là 5.210 tỷ đồng, gồm 320 tỷ đồng GPMB. Tháng 12, đơn vị dự kiến giải ngân 7.069 tỷ đồng, trong đó 3.341 tỷ đồng dành cho GPMB.

Vành đai 3 là một trong những dự án giao thông trọng điểm được Ban Giao thông triển khai.

Ban Giao thông cho biết, một số dự án thành phần thuộc Vành đai 4 TP.HCM, các dự án nâng cấp quốc lộ và xây dựng cầu đường đã đạt tỷ lệ giải ngân cao.

Cụ thể, dự án thành phần 1-1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận TP.HCM, đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức thuộc dự án Vành đai 4, được giao 5.030 tỷ đồng, đã giải ngân 4.955 tỷ đồng, đạt 98,52%.

Dự án thành phần 1-3, đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai, có kế hoạch vốn 5.560 tỷ đồng, đã giải ngân 5.550 tỷ đồng, đạt 99,8%.

Đối với dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng phục vụ cải tạo, nâng cấp quốc lộ 22, đoạn từ nút giao An Sương đến Vành đai 3, kế hoạch vốn năm 2026 là 4.650 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, dự án đã giải ngân 4.541 tỷ đồng, đạt 97,6%.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An, được giao 6.123 tỷ đồng, đã giải ngân 6.041 tỷ đồng, đạt 98,6%.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 22 đang được triển khai cùng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng.

Hai dự án khác cũng đạt tỷ lệ giải ngân gần như toàn bộ kế hoạch vốn là dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3 TP.HCM, đạt 99,9%; dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên, đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh, đạt 99,9%.

Trong khi đó, về kết quả thực hiện các công trình, Ban Giao thông cho biết trong 9 tháng đầu năm, một số hạng mục đã được thông xe, đưa vào phục vụ người dân, gồm hầm chui HC1-02 và cầu vượt nhánh N3 thuộc nút giao An Phú; dự án thành phần 3 thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; nhánh phải cầu Tăng Long.

Dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 hiện đạt khoảng 98% khối lượng thi công. Các nhà thầu đang tiếp tục thực hiện đường dẫn và gia cường cầu Ông Thìn cũ, dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 12/2026.

Giá vật liệu tăng, mặt bằng tiếp tục gây áp lực

Dù tỷ lệ giải ngân tại nhiều dự án đạt mức cao, Ban Giao thông cho biết quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn do biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng và chi phí nhân công, vận hành thiết bị. Những yếu tố này tạo áp lực tài chính, ảnh hưởng đến khả năng huy động nhân lực, máy móc và vật liệu của các nhà thầu.

Riêng nguồn đá xây dựng, nhu cầu còn lại của các dự án khoảng 0,9 triệu m³, chủ yếu là cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25. Đến nay, khoảng 0,35 triệu m³ đã được điều phối từ các mỏ tại khu vực Bình Dương trước đây. Khối lượng còn cần điều phối thêm khoảng 0,55 triệu m³, đồng thời cần hỗ trợ về giá bán tại mỏ.

Biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng và chi phí nhân công đang tạo thêm áp lực cho các nhà thầu.

Nguồn cung nhựa đường bị gián đoạn trong quý II và các tháng 9, 10/2026 cũng ảnh hưởng đến công tác thảm nhựa, hoàn thiện mặt đường.

Bên cạnh vật liệu, việc một số địa phương chậm bàn giao mặt bằng khiến nhà thầu chưa có đủ điều kiện triển khai thi công, tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Để kiểm soát tiến độ, Ban Giao thông cho biết thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng khối lượng và kế hoạch được giao. Đối với các dự án trọng điểm, đơn vị tăng cường giám sát, lập sơ đồ tiến độ, định kỳ kiểm điểm khối lượng thực hiện, tình hình giải ngân và trách nhiệm của từng bên.

Công tác kiểm soát thiết kế, dự toán, khối lượng, giá vật liệu, vật liệu đầu vào và nghiệm thu cũng được tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng công trình, đồng thời gắn trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu với kết quả thực hiện.

Ban Giao thông cho biết đã triển khai đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với viên chức, người lao động từ quý III/2026 theo hướng dẫn của Thành ủy. Các nhiệm vụ được cụ thể hóa, định lượng đến từng phòng, ban và ban điều hành dự án, trong đó chú trọng hiệu quả quản lý dự án và kết quả giải ngân theo kế hoạch của thành phố và đơn vị.