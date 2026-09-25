Bàn giao thiết bị hỗ trợ kết nối vệ tinh Starlink cho các địa phương, đơn vị tại các điểm lõm sóng

Quang cảnh lễ bàn giao.

Sau khi hợp nhất, toàn tỉnh Lào Cai ghi nhận 4 thôn trắng sóng di động và 65 thôn lõm sóng di động. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp viễn thông, công tác khắc phục đã đạt được kết quả tích cực. Hiện nay, tỉnh đã hoàn thành xóa lõm, trắng sóng tại 63/69 thôn, đạt tỷ lệ 91%, vượt 11% so với chỉ tiêu được giao.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo hiện trạng lõm sóng viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Đối với 6 thôn trắng sóng và lõm sóng còn lại có 5 thôn chưa có điện lưới quốc gia, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Viettel Lào Cai xây dựng kế hoạch và phương án triển khai cụ thể, phấn đấu hoàn thành xóa lõm, trắng sóng trong năm 2026. Cụ thể, sẽ áp dụng giải pháp kỹ thuật truyền dẫn Viba hoặc vệ tinh đối với các vị trí chưa thể kéo cáp quang; trang bị máy phát điện để duy trì 24/7 trạm phát tại các khu vực chưa có điện lưới.

Các đại biểu tham dự lễ bàn giao.

Bên cạnh đó, qua rà soát toàn diện hạ tầng tại các trụ sở cơ quan, cơ sở y tế và cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, hiện toàn tỉnh ghi nhận 17 cơ sở giáo dục công lập đang trong tình trạng lõm sóng di động, trong đó 13 cơ sở đã có điện lưới và 4 cơ sở chưa có điện lưới quốc gia.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo trao biển bàn giao cho các địa phương.

Vì vậy, để xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, tại lễ bàn giao Sở Khoa học và Công nghệ đã trao 23 bộ thiết bị và dịch vụ Internet vệ tinh Starlink miễn phí cho các địa phương và cơ sở giáo dục lõm sóng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Sở sẽ cùng với doanh nghiệp Viễn thông Lào Cai, Viettel Lào Cai hỗ trợ lắp đặt, kích hoạt để thiết bị nhanh chóng đưa vào sử dụng tại đúng các địa điểm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại lễ bàn giao.

Cũng tại lễ bàn giao, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề nghị các địa phương, các cơ sở tiếp nhận, các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động xử lý các khó khăn phát sinh, bảo đảm việc lắp đặt và đưa thiết bị vào khai thác đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả.

Đại diện các địa phương, đơn vị nhận thiết bị hỗ trợ kết nối vệ tinh Starlink phát biểu tại lễ bàn giao.

Việc bàn giao thiết bị hỗ trợ kết nối vệ tinh Starlink là giải pháp thiết thực, nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch 368/KH-UBND ngày 31/7/2026 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Qua đó, hỗ trợ kết nối cho người dân tại những khu vực đang chờ đầu tư hạ tầng; thể hiện cách tiếp cận linh hoạt trong việc bảo đảm khả năng tiếp cận kết nối số tại địa bàn khó khăn. Đây cũng là cơ sở để các địa phương, cơ sở giáo dục, cơ quan và đơn vị từng bước duy trì hiệu quả hoạt động trên môi trường số, phục vụ công tác quản lý, dạy và học, trao đổi thông tin trong điều kiện hạ tầng viễn thông còn hạn chế.