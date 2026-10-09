Bàn giao tê tê cho Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

Người dân giao nộp tê tê cho Công an xã Đăk Sao.

Trước đó, ngày 5/10, em A Thương, sinh năm 2008, trú thôn Lang Nước Lớn, xã Đăk Sao đã mang tê tê đến Công an xã Đăk Sao giao nộp. Theo A Thương, con vật được bà con trong thôn phát hiện gần nhà Rông của thôn. Vì không ai biết cá thể là loài vật nào, cộng đồng thôn đã thống nhất mang đến giao nộp cho lực lượng chức năng.

“Hôm đó, mọi người trong thôn đang tập trung về nhà Rông để ăn mừng nhà Rông mới, thì phát hiện con vật này nằm cuộn tròn bên vệ đường. Bà con không ai biết đó là con gì, nhưng thấy đây là thú rừng nên mang đến Công an xã giao nộp. Đến đây em mới biết là tê tê, loài vật có trong sách đỏ”, em A Thương nói.

Người dân giao nộp tê tê cho Công an xã Đăk Sao.

Theo Đại úy Phạm Tiến Tuy, Trưởng Công an xã Đăk Sao, đây là lần đầu tiên, Công an xã tiếp nhận động vật quý hiếm từ người dân. Việc bà con nhân dân chủ động giao nộp cho thấy nhận thức của người dân về việc bảo vệ các loài động vật quý hiếm, có trong sách đỏ đang dần được nâng lên. Qua đó, góp phần bảo vệ đa dạng hệ sinh thái rừng trên địa bàn.