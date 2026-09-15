Bàn giao tấm biển tên và chòi canh gác của doanh trại Reasoner cho Hoa Kỳ

Đại diện thành phố Đà Nẵng và đại diện phía Hoa Kỳ hoàn thành ký kết bàn giao các hiện vật. (Ảnh: Bảo Chi)

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, đại diện Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cùng đại diện các Sở, ban ngành thành phố Đà Nẵng.

Về phía Hoa Kỳ, có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh Melissa A. Brown, đại diện Đại sứ quán và Văn phòng Tuỳ viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khẳng định việc bàn giao các hiện vật thể hiện truyền thống nhân văn, nhân đạo của dân tộc Việt Nam; đồng thời thể hiện chủ trương gác lại quá khứ, cùng hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tinh thần hàn gắn, hòa giải và tiếp tục thúc đẩy tương lai hòa bình, hợp tác, phát triển giữa hai nước.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh Đà Nẵng luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, giao lưu nhân dân và gìn giữ ký ức lịch sử cho các thế hệ hai nước. Cũng tại sự kiện, đại diện Hội Cựu Chiến binh thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh giá trị vô giá của hòa bình và không bao giờ muốn các thế hệ con cháu mình phải chịu đau thương chiến tranh; khẳng định các hoạt động hàn gắn và hòa giải là nhịp cầu quan trọng nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và củng cố niềm tin giữa hai dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wicks cảm ơn Lãnh đạo cấp cao Việt Nam, các bộ, ngành liên quan và thành phố Đà Nẵng đã tạo điều kiện bàn giao các hiện vật trên cho Hoa Kỳ, đồng thời nhấn mạnh Hoa Kỳ trân trọng thiện chí và tinh thần hợp tác nhân đạo của Việt Nam.

Đây là những hiện vật lịch sử có ý nghĩa đặc biệt đối với các cựu chiến binh Hoa Kỳ và gia đình những quân nhân từng phục vụ tại đây. Việc bàn giao thể hiện sự tôn trọng đối với những ký ức đau thương của chiến tranh, đồng thời cho thấy quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành hình mẫu về hàn gắn, hòa giải, góp phần đưa quan hệ hai nước đạt tầm mức như hiện nay, mang lại hoà bình, an ninh cho khu vực và thế giới.

Các đại biểu tại Lễ bàn giao. (Ảnh: Bảo Chi)

Đại sứ Jennifer Wicks khẳng định Hoa Kỳ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật và đồng hành cùng Việt Nam trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam còn mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Tấm biển mang tên “Camp Reasoner” và chòi canh gác là những hiện vật còn lại của doanh trại từng được Tiểu đoàn Trinh sát số 1 thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sử dụng trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam, hiện được lưu giữ tại khu Đà Sơn, phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng.

Trên cơ sở đề nghị của phía Hoa Kỳ, trong đó có nguyện vọng của một số cựu chiến binh, Việt Nam đã tạo điều kiện bàn giao các hiện vật trên cho Hoa Kỳ trên tinh thần thiện chí và nhân đạo, nhằm phục vụ mục đích trưng bày, tưởng niệm và tôn vinh giá trị hòa bình, hàn gắn và hòa giải giữa hai nước.

Hơn nửa thế kỷ sau khi chiến tranh kết thúc và hơn ba thập kỷ kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ, Việt Nam và Hoa Kỳ đã cùng nhau vượt qua quá khứ, xây dựng lòng tin, thúc đẩy quan hệ hai nước, đạt tầm mức như hiện nay, trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Trong tiến trình đó, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hai nước.