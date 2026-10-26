Bàn giao quyền điều hành Website “Lục Bát Việt Nam” cho CLB Lục Bát Hải Phòng

Từ trái qua: Nhà thơ Đinh Thường - Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng; nhà thơ Trịnh Toại - Chủ nhiệm CLB Lục Bát Hải Phòng; nhà thơ Đặng Vương Hưng - Người sáng lập Website Lục Bát Việt Nam và NSUT Lê Như Hải – Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng.

1. Mười lăm năm vun đắp một mái nhà thơ

Tháng 7/2011, tại làng Văn hóa Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Câu lạc bộ Thơ Lục bát Hải Phòng chính thức ra đời, đồng thời giới thiệu tập “Hồn quê” đầu tiên. Từ sáng kiến của nhóm 12 thành viên, với nhà thơ Đào Trọng làm Chủ nhiệm, một cuộc hẹn văn chương được xác lập. Theo tư liệu tổng kết của CLB, đây là một trong ba CLB thơ lục bát đầu tiên được thành lập tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Những bước đi ban đầu có công sức của các nhà thơ Đào Trọng, Lương Thế Phiệt, Đinh Thường cùng nhiều bạn thơ tâm huyết. Tháng 8/2013, nhà thơ Đinh Thường được bầu làm Chủ nhiệm; tháng 12/2018, trách nhiệm ấy được trao cho nhà thơ Trịnh Toại. Từ tháng 1/2020, CLB chuyển địa điểm sinh hoạt về Trung tâm Văn hóa thành phố, mở thêm điều kiện kết nối với đời sống văn hóa đất Cảng.

Điều đáng quý là qua những lần chuyển giao, cuộc hẹn hằng tháng vẫn được duy trì. Gần 60 hội viên hiện nay cùng đọc, ngâm, trao đổi và góp ý cho nhau từng bài thơ. Với lục bát, viết cho đúng vần đã cần sự cẩn trọng; để câu thơ có sức gợi, có tiếng nói riêng, lại đòi hỏi người viết không ngừng học hỏi. Những buổi sinh hoạt vì thế cũng là nơi mỗi tác giả tập lắng nghe, sửa chữa và vượt qua sự dễ dãi với chính mình.

Văn nghệ chào mừng sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập CLB Lục Bát Hải Phòng...

Theo báo cáo của Ban Chủ nhiệm, qua 15 năm, CLB đã xuất bản sáu tập thơ, gồm bốn tập “Hồn quê”, “Lục bát với doanh nghiệp xanh” và “Màu xanh áo lính”, tập hợp 1.067 bài thơ của 450 lượt tác giả. Phía sau những con số là công việc vận động sáng tác, đọc chọn, biên tập và lo liệu xuất bản, đòi hỏi sự tận tụy của nhiều người.

Đáng chú ý, CLB đã chủ động đưa thơ đến gần những vấn đề đương thời. Từ các chuyến thực tế tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, tập “Lục bát với doanh nghiệp xanh” ra đời, mở rộng cảm hứng sang sản xuất, môi trường và trách nhiệm của doanh nhân. Báo Hải Phòng khi giới thiệu tập sách cũng ghi nhận tinh thần bắt nhịp cuộc sống trong hoạt động của CLB. Những câu sáu tám quen thuộc đã tìm đến một không gian sáng tác mới, nơi tình yêu thiên nhiên gắn với ý thức gìn giữ môi trường sống.

Song hành với sáng tác là ý thức tìm hiểu nghề thơ. Ngày 3/10/2020, CLB tổ chức tọa đàm “Dòng chảy và thời gian”, có 25 tham luận của 24 tác giả. Năm 2023, tọa đàm “Để có thơ lục bát hay” tiếp tục quy tụ 21 tham luận của 21 tác giả. Việc in kỷ yếu đã giúp những trao đổi ấy trở thành tài liệu để hội viên đọc lại, học hỏi và vận dụng.

Thành quả còn được ghi nhận qua các giải thưởng. Báo cáo tổng kết cho biết CLB có bốn tác giả đoạt giải Trăng Vàng, ba tác giả đoạt giải Trăng Bạc trong cuộc thi “Tổ quốc và Đạo pháp”. Gần 20 hội viên, qua quá trình rèn luyện và sự đồng hành của CLB cùng các đơn vị bạn, đã trở thành hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng. Đó là niềm vui của từng người viết, đồng thời cho thấy ý nghĩa của một môi trường sinh hoạt văn chương nghiêm túc.

Một mái nhà thơ cũng được dựng bằng tình người. Sự thăm hỏi lúc ốm đau, chia sẻ khi mất mát, những cuộc gặp nhân ngày sinh nhật đã bồi đắp tình thi hữu. Khi dịch Covid-19 khiến việc gặp gỡ khó khăn, CLB lập nhóm Facebook từ tháng 3/2020 để giữ liên hệ. Trong 15 năm qua, Hội viên còn đóng góp và vận động được 200 triệu đồng cho hoạt động phòng, chống dịch, hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt và xã hội từ thiện khác. Câu thơ nhờ thế gắn với cách sống của người làm thơ, với sự quan tâm dành cho cộng đồng.

2. Lục Bát Việt Nam và giá trị của một cộng đồng văn hóa

Website Lục Bát Việt Nam, với tên miền lucbat.com, do nhà thơ Đặng Vương Hưng sáng lập và làm Chủ nhiệm, ra mắt ngày 6/8/2008. Bài phỏng vấn đăng đúng ngày này trên báo Thể thao và Văn hóa đã ghi lại tâm nguyện dùng công nghệ để kết nối truyền thống với đời sống hiện đại, tạo nơi gặp gỡ cho những người yêu lục bát. Ngay từ buổi đầu, website được gây dựng bằng sự cộng tác tự nguyện và tình yêu dành cho thể thơ dân tộc.

Sau hơn 18 năm, giá trị của website hiện diện trong những tác phẩm được lưu giữ, những tác giả được giới thiệu và những mối giao tình vượt khỏi khoảng cách địa lý. Các chuyên mục như “Lục bát mỗi ngày”, “Lục Bát xưa và nay”, “Tác giả – Chùm thơ”, “Câu lạc bộ Lục Bát” tạo điều kiện để bạn đọc tìm đến tác phẩm, đồng thời theo dõi hoạt động của cộng đồng yêu thơ. Một người viết ở làng quê, một tác giả sống xa Tổ quốc hay một bạn đọc cao tuổi đều có thể tìm thấy nơi gửi gắm tình yêu tiếng Việt.

Trao các giải thưởng trong cuộc vận động sáng tác "Màu xanh áo lính".

Sự độc đáo của Lục Bát Việt Nam còn nằm ở khả năng đưa những cuộc gặp trên mạng thành sinh hoạt văn hóa ngoài đời. Theo thông tin tổng kết do người sáng lập cung cấp, cộng đồng đã kết nối, tổ chức 14 Lễ hội hoặc Ngày hội Lục Bát Việt Nam. Những nghi thức Rước thơ, Dâng hương thơ, Phát lộc thơ tạo nên dấu ấn riêng: tác phẩm được trân trọng trong không khí lễ hội và đến tay bạn đọc như một món quà tinh thần.

Ở đó, cuốn sách thơ trở thành “lộc” để trao nhau. Người nhận mang về những câu chữ được chắt lọc từ đời sống, mang theo cả tình cảm của tác giả và niềm vui gặp gỡ. Cách tổ chức ấy góp phần tạo một phong tục thưởng thức thơ giàu ý nghĩa, đưa sự trân trọng văn chương vào những cử chỉ cụ thể.

Bộ sách “Lộc Phát” gắn với đủ 12 con giáp, do nhà thơ Trương Nam Chi chủ biên, là thành quả nổi bật của hành trình ấy. Ngay năm 2018, khi bộ sách đã có 10 tập, công việc chủ biên và phát hành liên tục đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận. Cũng năm đó, nhà thơ Đặng Vương Hưng được xác lập kỷ lục về việc khởi xướng, tổ chức lễ hội lục bát qua nhiều năm liên tục. Những ghi nhận ấy lưu dấu công sức bền bỉ của người tổ chức và đội ngũ đồng hành.

Nhà thơ Trương Nam Chi, hiện thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng là người có công rất lớn trong việc duy trì hoạt động của Website Lục Bát Việt Nam trong nhiều năm, với trách nhiệm là Trưởng Ban biên tập. Kể từ năm 2019, có thêm các nhà thơ Hồ Đình Bắc và hiện nay là nhà thơ Trịnh Toại cùng các cộng sự trực tiếp điều hành hoạt của wesite Lục Bát Việt Nam...

Từ nền tảng website, những cuộc vận động sáng tác đã mở rộng sức lan tỏa của lục bát. Có cuộc thi “Ngàn năm hồn Việt” phối hợp với Báo Người cao tuổi; có cuộc thi “Tổ quốc và Đạo pháp” kéo dài sáu năm, từ 2012 đến 2018, với website Lục Bát Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam là cơ quan thường trực. Các giải Lục Bát Trăng Vàng, Lục Bát Trăng Bạc trở thành những dấu mốc đáng nhớ đối với nhiều tác giả.

Cùng với lễ hội, xuất bản và thi thơ, hoạt động nghiên cứu cũng được chú trọng. Hội thảo khoa học “Thơ Lục Bát với Di sản văn hóa dân tộc” trong khuôn khổ Ngày hội năm 2019 đã mở thêm diễn đàn trao đổi về vị trí, giá trị và khả năng phát triển của thể thơ truyền thống.

Đằng sau những hoạt động ấy là công sức của các thế hệ biên tập viên, cộng tác viên, người quản trị và những người âm thầm hỗ trợ. Theo chia sẻ của người sáng lập, nhiều gương mặt từng tham gia biên tập như Đinh Thường, Chử Thu Hằng, Vũ Thiên Kiều, Nguyễn Ngọc Mai đã trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà thơ Đinh Thường hiện là Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng. Sự trưởng thành của những người đồng hành góp thêm ý nghĩa cho lịch sử của website, nơi tình yêu lục bát đã gắn kết nhiều hành trình văn chương.

3. Trao biểu trưng "Lục Bát Việt Nam" và gửi gắm một niềm tin

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 15 năm thành lập CLB và ra mắt “Màu xanh áo lính”, nhà thơ Đặng Vương Hưng trao biểu trưng Lục Bát Việt Nam cho nhà thơ Trịnh Toại, với sự chứng kiến của NSUT Lê Như Hải – Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng, nhà thơ Đinh Thường – Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng và các nhà thơ của thành phố. Theo thông tin bàn giao, Ban Chủ nhiệm CLB Thơ Lục bát Hải Phòng chính thức tiếp nhận quyền điều hành hoạt động website từ tháng 11/2026.

Sự lựa chọn ấy có cơ sở từ quá trình gắn bó. CLB đã có đại diện tham gia biên tập website, thường xuyên gửi tác phẩm và góp mặt tại các Ngày hội Lục Bát. Đến nay, việc tiếp nhận trách nhiệm điều hành được đặt trên nền tảng kinh nghiệm tổ chức, sinh hoạt và sự cộng tác đã hình thành qua nhiều năm.

Từ những chuyến đi thực tế, trong đó có cuộc gặp cán bộ, chiến sĩ tại Cát Hải và Đồn Biên phòng Cát Bà năm 2025, đã bồi đắp chất liệu đời sống cho người viết về hình tượng Bộ đội Cụ Hồ. Tập thơ “Màu xanh áo lính” là kết quả của những chuyến đi ấy. Sách do Nhà xuất bản Văn học cấp phép, hoàn thành in ấn trong tháng 10/2026, góp thêm một dấu ấn tri ân trong dịp này. Sau gần một năm phát động, cuộc thi sáng tác về hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”, trong cả thời chiến và thời bình đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức nhận được gần 300 bài thơ của 120 tác giả, tuyển chọn 218 bài đưa vào sách. Nhân dịp này, CLB Thơ Lục bát Hải Phòng trao thưởng 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 12 giải khuyến khích cho các tác giả...

Tặng sách tượng trưng và chụp ảnh kỷ niệm.↵

Từ tình yêu quê hương đến sự quan tâm với môi trường, từ ký ức chiến tranh đến cuộc sống người lính hôm nay, CLB đang từng bước mở rộng đề tài cho lục bát. Đó cũng là kinh nghiệm có thể đóng góp cho chặng đường mới của website: trân trọng bản sắc thể thơ, đồng thời tìm đến những rung động và câu chuyện của con người đương thời.

Tiếp nhận một website đã hoạt động hơn 18 năm là tiếp nhận công sức và lòng tin của nhiều thế hệ. Mong muốn được nêu trong diễn văn của nhà thơ Trịnh Toại là tiếp tục cùng cộng tác viên Hải Phòng và cả nước xây dựng nơi lưu giữ tác phẩm, bài viết cho những người yêu thơ lâu dài. Để thực hiện điều ấy, sự cẩn trọng trong biên tập, tinh thần rộng mở với tác giả và khả năng thu hút người viết trẻ sẽ có ý nghĩa thiết thực.

Dịp kỷ niệm này cũng là lúc trân trọng nhắc đến những người đã gây dựng CLB, những cơ quan, đơn vị tạo điều kiện sinh hoạt, các mạnh thường quân và gia đình hội viên. Có những đóng góp hiện diện trên trang sách; cũng có sự nâng đỡ lặng thầm phía sau mỗi chuyến đi, mỗi buổi gặp và từng bản thảo. Tất cả đã góp phần giữ cho cuộc hẹn lục bát được tiếp tục suốt 15 năm.

Từ làng Văn Tra đến cộng đồng bạn đọc gần xa, hành trình của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng được nối dài bằng một trách nhiệm mới. Biểu trưng được trao hôm nay mang theo lời cảm ơn những người đã bền bỉ gây dựng Lục Bát Việt Nam và sự tin cậy dành cho người tiếp bước. Mong rằng trên mái nhà chung ấy, những câu sáu tám vẫn được nâng niu, để người viết có nơi gửi gắm và bạn đọc còn tìm thấy tiếng lòng mình.

Hải Phòng, 26/10/2026

Nguyễn Đặng Minh Nhật