Thượng tá Nguyễn Hữu Huân tiếp nhận nhiệm vụ bàn giao.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết trong năm 2026, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời nâng cao chất lượng cải cách hành chính và dịch vụ công trực tuyến, nhất là trong giải quyết hồ sơ đất đai và hồ sơ của các đối tượng chính sách. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cần gắn với phát triển kinh tế của địa phương, nhất là kinh tế biển.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các thôn tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia chuyển đổi số. Phát huy vai trò của tổ công nghệ cộng đồng đi từng ngõ, rõ từng nhà, rà từng đối tượng để trực tiếp hướng dẫn người dân tham gia các dịch vụ công nghệ số.

Tại Hội nghị, các bên thống nhất nội dung và ký biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 cho Công an xã. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Hữu Huân- Trưởng Công an xã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy xã. Trên cương vị Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57, Công an xã sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo dõi tiến độ, tổng hợp kết quả và tham mưu Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đề án số 06 và Chuyển đổi số tại địa phương.