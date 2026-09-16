Bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản và khu công nghiệp về Bộ Công Thương
Ngày 14/9, tại trụ sở, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tiếp nhận, bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản và khu công nghiệp. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp đồng chủ trì, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, đơn vị liên quan.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/ban-giao-nhiem-vu-quan-ly-nha-nuoc-ve-dia-chat-khoang-san-va-khu-cong-nghiep-ve-bo-cong-thuong-473298.media