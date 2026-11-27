Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật được nghỉ chuẩn bị hưu theo chế độ từ ngày 1-12-2026.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu đã bàn giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng Vũ Văn Cường, Phó chính ủy Tổng cục.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng chủ trì hội nghị.

Nội dung bàn giao tập trung vào kết quả công tác kiểm tra, giám sát; kết quả triển khai các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị thuộc phạm vi chức trách, nhiệm vụ của Phó chính ủy Tổng cục; những nhiệm vụ đang triển khai và những vấn đề cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết trong thời gian tới.

Việc bàn giao nhằm bảo đảm tính kế thừa, liên tục, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; giữ vững nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Tổng cục.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu và Thiếu tướng Vũ Văn Cường ký biên bản bàn giao.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu có gần 43 năm công tác trong Quân đội, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Trên cương vị nào, đồng chí cũng giữ vững bản lĩnh chính trị, với phẩm chất đạo đức trong sáng, thực hành lối sống mẫu mực, gần gũi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Trên cương vị Phó chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục, đồng chí luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, sâu sát cơ sở; cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện, chất lượng các nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng tặng hoa chúc mừng cán bộ bàn giao và cán bộ nhận bàn giao.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao và trân trọng ghi nhận những cống hiến, đóng góp của đồng chí đối với sự phát triển của Tổng cục. Mong đồng chí luôn quan tâm, theo dõi và đóng góp kinh nghiệm quý báu cho sự phát triển của Tổng cục.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng thống nhất cao với nội dung biên bản bàn giao. Công tác chuẩn bị bàn giao được hai đồng chí cùng các cơ quan chức năng tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và những phần việc cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Trên cơ sở các nội dung bàn giao, đồng chí Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đề nghị Thiếu tướng Vũ Văn Cường nhanh chóng tiếp cận, bao quát toàn diện các lĩnh vực được phân công phụ trách; nắm chắc tình hình, tiếp nối công việc thông suốt; tập trung chỉ đạo rà soát, hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ công tác năm 2026 và chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2027 bảo đảm chất lượng. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa...