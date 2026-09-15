Bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh

Quang cảnh hội nghị.

Theo Quyết định số 650-QĐ/TU, ngày 28/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh, Công an tỉnh sẽ đảm nhận vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Nghị quyết 57) về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh thay Văn phòng Tỉnh ủy nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong công tác tham mưu, điều phối và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chủ trương của Trung ương, Chính phủ và của tỉnh. Theo đó, quyết định nêu rõ, Công an tỉnh có trách nhiệm tập trung tham mưu cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ; đẩy mạnh, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu số…

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh dự hội nghị.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, theo dõi, đôn đốc, đưa hoạt động của Ban chỉ đạo vào nền nếp. Đến nay, trên hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương có 274 nhiệm vụ, gồm 99 nhiệm vụ thường xuyên, 169 nhiệm vụ đã hoàn thành, 5 nhiệm vụ đang thực hiện đúng thời hạn, 1 nhiệm vụ quá hạn. Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp được kịp thời tiếp nhận từ Văn phòng Trung ương Đảng, cài đặt cấu hình và đưa vào khai thác vận hành từ ngày 1/7/2025; 100% hồ sơ công việc không mật được xử lý trên môi trường điện tử; 100% văn bản đi được phát hành điện tử có ký số; mạng thông tin diện rộng của Đảng bảo đảm xử lý văn bản đến cấp độ “Mật” tại 38/38 đảng ủy xã, phường…

Công an tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy ký kết bàn giao và tiếp nhận nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Công an tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy đã rà soát, xác nhận đầy đủ toàn bộ hồ sơ, tài liệu, các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo và tiến hành ký kết bàn giao và tiếp nhận nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh.