Bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Đại biểu dự hội nghị bàn giao nhiệm vụ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho Công an tỉnh.

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ bàn giao cho Công an tỉnh các nhiệm vụ, công việc đang theo dõi, thực hiện; nhiệm vụ theo dõi, quản lý, sử dụng tài khoản Hệ thống theodoinq.dcs.vn và Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nguyễn Phương Bắc và Đại tá Trần Văn Thi, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ký biên bản bàn giao các nhiệm vụ, công việc liên quan đến Nghị quyết số 57.

Việc kiện toàn Cơ quan Thường trực và bàn giao nhiệm vụ nhằm bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành được liên tục, thống nhất; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Bà Lê Thị Kim Chung, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, và Đại tá Trần Văn Thi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh.

Sau khi thảo luận, thống nhất các nội dung, đại diện lãnh đạo các đơn vị tiến hành ký biên bản bàn giao, chính thức chuyển giao các nhiệm vụ theo đúng phân công./.