Bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Quang cảnh hội nghị.

Theo Quyết định số 810 QĐ/TU ngày 10/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Công an tỉnh được giao nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thay cho Văn phòng Tỉnh ủy nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong công tác tham mưu, điều phối và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chủ trương của Chính phủ. Công an tỉnh có trách nhiệm tập trung tham mưu cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu số; đồng thời tham mưu triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thời gian qua và chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện vai trò cơ quan thường trực. Theo đó, tại thời điểm bàn giao, trên Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương có 277 nhiệm vụ, gồm 99 nhiệm vụ thường xuyên, 171 nhiệm vụ đã hoàn thành, 7 nhiệm vụ đang tiến hành, không có nhiệm vụ quá hạn. 12 báo cáo Nghị quyết số 57-NQ/TW đang được theo dõi trên hệ thống của Trung ương. Bên cạnh đó, Văn phòng Tỉnh ủy cũng thực hiện rà soát, đối chiếu, kiểm chứng số liệu trên hệ thống theo dõi. Đây là nhóm nhiệm vụ có tính chất thường xuyên, liên tục, trực tiếp bảo đảm hoạt động điều phối, kiểm soát tiến độ và cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo; trọng tâm là theo dõi tiến độ, kiểm chứng kết quả, cảnh báo nhiệm vụ chậm tiến độ, tham mưu kiểm tra, đánh giá và tổng hợp báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Cao Các, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Các, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đối với cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, đồng chí nêu rõ: Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo theo chỉ đạo của Trung ương nhằm thống nhất đầu mối, rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng nhiều, phạm vi ngày càng rộng, tốc độ xử lý công việc ngày càng nhanh và trách nhiệm đối với kết quả cuối cùng.

Đồng chí Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị và nhấn mạnh, cùng với kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, Công an tỉnh sẽ nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ, kế thừa những kết quả đã có và chuyển ngay sang trạng thái vận hành. Công an tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác chuyển giao kinh nghiệm, chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin và phối hợp tham mưu các nội dung chuyên môn, góp phần bảo đảm hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh diễn ra liên tục, không gián đoạn. Công an tỉnh sẽ phát huy lợi thế về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, hạ tầng dữ liệu và kinh nghiệm triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, để nhanh chóng tiếp cận, thực hiện hiệu quả vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại hội nghị, hai đơn vị đã thông qua các nội dung biên bản bàn giao, gồm hồ sơ, tài liệu, chương trình công tác, quy chế phối hợp và các nhiệm vụ đang triển khai.

Bàn giao biên bản nhiệm vụ giữa Văn phòng Tỉnh ủy và Công an tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã ký kết bàn giao và tiếp nhận nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từ Văn phòng Tỉnh ủy sang Công an tỉnh.