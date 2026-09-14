Bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 tỉnh

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh - Ảnh: N.M

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 57 tỉnh nhằm thống nhất đầu mối, đổi mới phương thức điều hành, nâng cao hiệu quả công việc. Việc Công an tỉnh tiếp nhận nhiệm vụ Cơ quan Thường trực từ Văn phòng Tỉnh ủy là bước cụ thể đưa mô hình mới vào vận hành, hướng tới xây dựng Ban Chỉ đạo 57 tinh gọn, rõ trách nhiệm, phối hợp thông suốt và hoạt động thực chất, hiệu quả.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: N.M

Hội nghị đã nghe quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, Ban Chỉ đạo 57 tỉnh về kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc; trách nhiệm Cơ quan Thường trực và cơ chế phối hợp.

Đồng thời, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trong thời gian qua; những nhiệm vụ đang tiếp tục xử lý và các nội dung bàn giao cho Công an tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: N.M

Theo đó, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, theo dõi, đôn đốc, đưa hoạt động của Ban Chỉ đạo vào nền nếp. Đến nay, có 277 nhiệm vụ được cập nhật trên hệ thống, trong đó 172 nhiệm vụ hoàn thành, 6 nhiệm vụ đang triển khai, không có nhiệm vụ quá hạn; chương trình công tác năm 2026 gồm 52 nhiệm vụ, đã hoàn thành 21 nhiệm vụ. Công tác hồ sơ, dữ liệu, thông tin, báo cáo và kinh phí được thực hiện đầy đủ, phục vụ bàn giao.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo - Ảnh: N.M

Bên cạnh nhiệm vụ đã hoàn thành, vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc. Thực hiện quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, hai bên đã rà soát, xác nhận đầy đủ nội dung bàn giao. Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị Công an tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ còn lại, bảo đảm không gián đoạn, bỏ sót, quá hạn; an toàn, bảo mật hồ sơ, dữ liệu và chế độ báo cáo với Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 57 tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Văn phòng Tỉnh ủy và sự chủ động, nghiêm túc của Công an tỉnh trong tiếp nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 57 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: N.M

Nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đối với cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, đồng chí nêu rõ: Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo theo chỉ đạo của Trung ương nhằm thống nhất đầu mối, rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng nhiều, phạm vi ngày càng rộng.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh tham dự hội nghị - Ảnh: N.M

Đồng chí yêu cầu Công an tỉnh nhanh chóng ổn định và đưa mô hình mới vào vận hành, tuyệt đối không để khoảng trống sau bàn giao. Sau hội nghị, khẩn trương rà soát toàn bộ công việc, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm, sản phẩm, bảo đảm không gián đoạn, bỏ sót nhiệm vụ.

Ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 tỉnh - Ảnh: N.M

Đồng thời, nhanh chóng ổn định tổ chức, đổi mới phương thức theo dõi, điều hành và ứng dụng công nghệ trong quản lý nhiệm vụ. Từ nay đến cuối năm 2026, tập trung xử lý các nhiệm vụ trọng tâm, "điểm nghẽn" về chuyển đổi số và nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ; nâng cao trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Cùng với đó, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp xã theo hướng thực chất, tinh gọn; đổi mới công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá trên cơ sở tiến độ, sản phẩm và kết quả.

Quang cảnh hội nghị tại các điểm cầu - Ảnh: N.M

Đồng chí yêu cầu hoạt động của Ban Chỉ đạo 57 tỉnh phải tạo chuyển biến rõ nét theo tinh thần “Đầu mối phải gọn; báo cáo phải bao quát, chắc chắn; hội họp thiết thực, hiệu quả”, góp phần thúc đẩy thực chất khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và nhấn mạnh, cùng với kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, Công an tỉnh sẽ nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ, kế thừa những kết quả đã có và chuyển ngay sang trạng thái vận hành.