Bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS phường Bình Thuận và xã Bình Ca

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương chúc mừng các cán bộ được điều động về Ban CHQS xã Bình Ca.

Hội nghị đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2. Theo đó, Thượng tá Phạm Văn Chi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Minh Ngọc được điều động giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Bình Thuận; Đại úy Phạm Thanh Dương, Chính trị viên phó, Ban CHQS xã Bình Ca được bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban CHQS phường Bình Thuận.

Trung tá Đỗ Trọng Quang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Bình Thuận được điều động giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bình Ca; Thượng tá Trần Mạnh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bình Ca được điều động giữ chức vụ Chính trị viên Ban CHQS xã Bình Ca. Sau khi công bố Quyết định, hội nghị đã thực hiện các nội dung bàn giao về công tác Quân sự, công tác Đảng, công tác Chính trị và công tác Hậu cần, kỹ thuật theo quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương chúc mừng các cán bộ được điều động về Ban CHQS phường Bình Thuận.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian qua, trên cương vị và chức trách, nhiệm vụ được giao, các đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Bình Thuận và Ban CHQS xã Bình Ca đã cùng với tập thể đơn vị làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu trên cương vị mới, các đồng chí Chỉ huy trưởng, Chính trị viên tiếp tục cùng với cấp ủy, chỉ huy đơn vị làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia giúp cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn. Các đồng chí phải là trung tâm đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tại địa phương.