Ký kết bàn giao nhân lực, tài sản của Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình về UBND cấp xã quản lý

Theo đó, nội dung bàn giao gồm nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, hồ sơ và tài liệu. Các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực kế hoạch - tài chính, chuyên môn nghiệp vụ, dược, quản lý hành nghề và các nội dung liên quan cũng được chuyển giao.

Toàn cảnh tại buổi họp bàn giao nhân lực, tài sản Trung tâm Y tế Khu vực La Gi về UBND cấp xã, phường quản lý

Đối với Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình, 43 viên chức được phân bổ về 8 đơn vị tiếp nhận gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình, Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong và 6 trạm y tế xã: Bắc Bình, Hải Ninh, Hồng Thái, Sông Lũy, Hòa Thắng, Phan Sơn. Các đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm quản lý và chi trả lương cho viên chức từ tháng 12/2026. Tài sản, công cụ, dụng cụ được bàn giao kèm theo. Riêng trụ sở Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình được bàn giao cho Trạm Y tế xã Bắc Bình.

Đối với Trung tâm Y tế khu vực La Gi, 43 viên chức được bổ sung cho 3 đơn vị: Trạm Y tế phường La Gi, Trạm Y tế phường Phước Hội và Trạm Y tế xã Tân Hải. Trụ sở Trung tâm được bàn giao nguyên trạng cho UBND phường La Gi quản lý, bố trí, sắp xếp; trụ sở Phòng khám đa khoa khu vực Tân Hải được bàn giao nguyên trạng cho UBND xã Tân Hải. Hồ sơ, sổ sách, tài liệu về quá trình tổ chức và hoạt động của đơn vị từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động được bàn giao, lưu trữ tại UBND phường La Gi theo quy định.

Ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp bàn giao thuộc Trung tâm Y tế khu vực La Gi

Ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết việc giải thể, sắp xếp tổ chức không đồng nghĩa với chấm dứt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Sau sắp xếp, các hoạt động khám, chữa bệnh, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh và các chương trình y tế phải được duy trì liên tục. Không để gián đoạn công tác quản lý, điều hành và cung ứng dịch vụ y tế cho người dân.

Do đó, công tác bàn giao phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng quy định. Các nguồn lực, hồ sơ và nhiệm vụ chuyển giao phải được xác định rõ ràng, bảo đảm có đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và tiếp tục thực hiện.

Ký kết bàn giao nhân lực, tài sản của Trung tâm Y tế khu vực La Gi về UBND cấp xã, phường quản lý

Sau khi ký biên bản bàn giao, các đơn vị tiến hành chuyển giao nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, hồ sơ, tài liệu cho UBND các xã, phường tiếp nhận. Kinh phí được chuyển trước ngày 1/12/2026; tài sản công được báo giảm trên phần mềm quản lý. Việc thôi trả lương đối với viên chức chuyển về UBND cấp xã thực hiện sau khi Sở Y tế ban hành quyết định điều chuyển.