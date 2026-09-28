Bàn giao 'Nhà tình nghĩa' và 'Nhà đồng đội' tại xã Tân Phong và Suối Tọ

Tại xã Tân Phong, Bộ CHQS tỉnh đã bàn giao "Nhà tình nghĩa" cho gia đình thương binh Bùi Văn Chanh, bản Bông và ông Mùi Văn Quỷnh, bản Suối Vẽ. Mỗi ngôi nhà xây cấp 4 có diện tích 160 m2, đảm bảo "3 cứng", kinh phí xây dựng 105 triệu đồng/nhà; trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà, nguồn xã hội hoá 5 triệu đồng/nhà và gia đình đối ứng 20 triệu đồng/nhà; cùng 120 ngày công của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và nhân dân bản Bông, bản Suối Vé.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Sơn La và xã Tân Phong trao tiền hỗ trợ cho các gia đình.

Lãnh đạo xã Tân Phong tặng quà cho các gia đình chính sách.

Còn tại xã Suối Tọ, Bộ CHQS tỉnh đã trao “Nhà đồng đội” cho gia đình Trung tá Vàng A Lử, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Suối Tọ, có diện tích 64m2 được khởi công xây dựng từ tháng 6/2026 với tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng được trích từ Quỹ hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” của Bộ Quốc phòng; cùng sự hỗ trợ ngày công của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương.