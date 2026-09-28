Bàn giao 'Nhà tình nghĩa' và 'Nhà đồng đội' tại xã Tân Phong và Suối Tọ
Ngày 28/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La phối hợp với các địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao “Nhà tình nghĩa” tại xã Tân Phong và “Nhà đồng đội” tại xã Suối Tọ.
Tại xã Tân Phong, Bộ CHQS tỉnh đã bàn giao "Nhà tình nghĩa" cho gia đình thương binh Bùi Văn Chanh, bản Bông và ông Mùi Văn Quỷnh, bản Suối Vẽ. Mỗi ngôi nhà xây cấp 4 có diện tích 160 m2, đảm bảo "3 cứng", kinh phí xây dựng 105 triệu đồng/nhà; trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà, nguồn xã hội hoá 5 triệu đồng/nhà và gia đình đối ứng 20 triệu đồng/nhà; cùng 120 ngày công của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và nhân dân bản Bông, bản Suối Vé.
Còn tại xã Suối Tọ, Bộ CHQS tỉnh đã trao “Nhà đồng đội” cho gia đình Trung tá Vàng A Lử, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Suối Tọ, có diện tích 64m2 được khởi công xây dựng từ tháng 6/2026 với tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng được trích từ Quỹ hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” của Bộ Quốc phòng; cùng sự hỗ trợ ngày công của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/ban-giao-nha-tinh-nghia-va-nha-dong-doi-tai-xa-tan-phong-va-suoi-to-NT8lBPXDR.html