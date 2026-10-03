Bàn giao nhà tình nghĩa tặng thân nhân liệt sĩ tại Sơn La

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La chuyển trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ. (Ảnh: THỌ SƠN)

Dự lễ có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La; đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể xã Tô Múa cùng gia đình và nhân dân địa phương.

Ngôi nhà có diện tích 117m², được xây dựng bảo đảm chất lượng, phù hợp điều kiện sinh hoạt của gia đình. Tổng kinh phí xây dựng 500 triệu đồng. Trong đó, 80 triệu đồng được trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Quốc phòng, phần kinh phí còn lại do anh em, họ hàng và người thân đóng góp, hỗ trợ.

Lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa tặng bà Lường Thị Khộm, con đẻ liệt sĩ tại xã Tô Múa. (Ảnh: THỌ SƠN)

Trong quá trình xây dựng, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tô Múa cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã hỗ trợ ngày công, góp phần hoàn thành công trình.

Việc khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành đối với gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn; qua đó góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La và cấp ủy, chính quyền xã Tô Múa chúc mừng gia đình thân nhân liệt sĩ nhận nhà mới. (Ảnh: THỌ SƠN)

Lãnh đạo xã Tô Múa tặng quà cho gia đình thân nhân liệt sĩ. (Ảnh: THỌ SƠN)

Trước đó, ngày 28/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương bàn giao 3 ngôi nhà hỗ trợ gia đình chính sách và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Phong và xã Suối Tọ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La và xã Tân Phong trao tiền hỗ trợ làm nhà cho các gia đình chính sách. (Ảnh: THỌ SƠN)

Hai nhà tình nghĩa được bàn giao cho gia đình thương binh và con đẻ thương binh; 1 nhà đồng đội trao tặng gia đình quân nhân. Các công trình được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của Quân đội, xã hội hóa, gia đình đối ứng và ngày công của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân địa phương.

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946-19/10/2026).