Bàn giao 'Nhà tình nghĩa' tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn tại An Giang

Dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; Đại tá Doãn Đình Chánh, Phó chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và đại diện chính quyền địa phương.

Thủ trưởng Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trao biển tượng trưng kinh phí xây dựng nhà tặng Thiếu tá QNCN Bùi Thị Kim Phụng.

Sau gần một tháng khởi công xây dựng, đến nay căn nhà đã hoàn thành. Căn nhà được kết cấu cấp 4, tổng diện tích sử dụng gần 50m2. Tổng kinh phí xây dựng căn nhà là 180 triệu đồng, trong đó Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng kết nối Quỹ “Vì tuổi trẻ vùng cao, hải đảo” và Câu lạc bộ vì “Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” vận động hỗ trợ 80 triệu đồng, còn lại do người thân và gia đình hỗ trợ, đóng góp.

Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng trao quà tặng gia đình Thiếu tá QNCN Bùi Thị Kim Phụng.

Thay mặt Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cùng gia đình, Đại tá Doãn Đình Chánh, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang gửi lời cảm ơn đến Quỹ “Vì tuổi trẻ vùng cao, hải đảo”, Câu lạc bộ vì “Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và khẳng định đây là món quà có ý nghĩa sâu sắc, là nguồn động viên to lớn đối với gia đình Thiếu tá QNCN Bùi Thị Kim Phụng. Qua đó, giúp gia đình đồng chí sớm ổn định cuộc sống, an tâm công tác, tiếp tục cống hiến và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng đơn vị bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Tại buổi bàn giao nhà, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Phòng Chính trị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) trao tặng những món quà ý nghĩa chúc mừng gia đình Thiếu tá QNCN Bùi Thị Kim Phụng.