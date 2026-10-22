Bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình quân nhân khó khăn

Đồng chí Phạm Công Minh là con út trong gia đình có 6 chị em, hoàn cảnh còn khó khăn. Trong quá trình công tác tại đơn vị, đồng chí luôn gương mẫu, tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngôi nhà có tổng kinh phí xây dựng khoảng 400 triệu đồng. Trong đó, đơn vị hỗ trợ 80 triệu đồng, số còn lại do địa phương, các nhà hảo tâm và gia đình đóng góp. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn hỗ trợ nhiều ngày công xây dựng ngôi nhà.

Bàn giao nhà tình nghĩa quân dân tặng gia đình Trung sĩ Phạm Công Minh.

Tại buổi lễ, chỉ huy đơn vị đã thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng gia đình; động viên đồng chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Ngôi nhà được bàn giao góp phần giúp gia đình đồng chí Minh ổn định cuộc sống, tạo điều kiện để đồng chí yên tâm công tác. Đây là hoạt động thiết thực trong thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của đơn vị, địa phương đối với quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn.