Bàn giao nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ tại xã Duy Nghĩa

Bàn giao nhà cho bà Huỳnh Thị Dững, vợ liệt sĩ (ở thôn An Nhơn, xã Duy Nghĩa).

Trước đây, căn nhà của bà Dững xuống cấp nghiêm trọng, trong khi bà sống một mình, điều kiện sinh hoạt khó khăn. Trung tâm hỗ trợ 80 triệu đồng, cùng kinh phí gia đình xây dựng nhà mới diện tích 80m², kiên cố, có gác lửng tránh lũ và các hạng mục thiết yếu, phù hợp với điều kiện mưa lũ tại địa phương.

Công trình thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 đối với gia đình người có công, góp phần giúp bà Dững ổn định cuộc sống, có nơi ở an toàn trước mùa mưa bão.