Bàn giao nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ tại phường Điện Bàn Đông
Sáng 17/11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện Bàn Đông phối hợp Công đoàn Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Trần Thị Huệ (vợ liệt sĩ, trú tại tổ dân phố Bình Ninh, phường Điện Bàn Đông).
Căn nhà được xây dựng với tổng kinh phí 850 triệu đồng. Trong đó, Công đoàn Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng hỗ trợ 250 triệu đồng; nguồn kinh phí xây mới nhà ở cho gia đình chính sách của phường hỗ trợ 60 triệu đồng; 540 triệu đồng còn lại do gia đình và con cháu đóng góp.
Sau thời gian triển khai, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp gia đình bà Huệ có nơi ở khang trang, ổn định hơn.
Đây là căn nhà tình nghĩa thứ 3 được Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng trong hai năm 2025 và 2026. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng và truyền thống đền ơn đáp nghĩa.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ban-giao-nha-tinh-nghia-cho-vo-liet-si-tai-phuong-dien-ban-dong-3358700.html