Nghi thức bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Huệ. Ảnh: KHÁNH LINH

Căn nhà được xây dựng với tổng kinh phí 850 triệu đồng. Trong đó, Công đoàn Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng hỗ trợ 250 triệu đồng; nguồn kinh phí xây mới nhà ở cho gia đình chính sách của phường hỗ trợ 60 triệu đồng; 540 triệu đồng còn lại do gia đình và con cháu đóng góp.

Sau thời gian triển khai, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp gia đình bà Huệ có nơi ở khang trang, ổn định hơn.

Lãnh đạo phường Điện Bàn Đông trao quà chúc mừng bà Trần Thị Huệ. Ảnh: KHÁNH LINH

Đây là căn nhà tình nghĩa thứ 3 được Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng trong hai năm 2025 và 2026. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng và truyền thống đền ơn đáp nghĩa.