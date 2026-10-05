Bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh tại xã Bắc Khánh Vĩnh

Ngày 5-10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa phối hợp với UBND xã Bắc Khánh Vĩnh tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Cao A Sang, thương binh hạng 2/4, trú thôn Ba Dùi.

Qua khảo sát, gia đình ông Cao A Sang còn khó khăn về nhà ở. Thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh về công tác chính sách, hậu phương quân đội, Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ 80 triệu đồng; chính quyền địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền địa phương trao quyết định bàn giao nhà và tặng quà cho gia đình thương binh Cao A Sang.

Công trình được khởi công ngày 17-8-2026, diện tích 50m², kết cấu tường xây gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa. Sau thời gian thi công, ngôi nhà hoàn thành, bảo đảm yêu cầu và được bàn giao cho gia đình sử dụng.

Trong quá trình xây dựng, Ban CHQS xã Bắc Khánh Vĩnh phối hợp huy động cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ ngày công. Cụ thể, từ ngày 3-9 đến 4-10, có 7 cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã và 4 cán bộ, đoàn viên Đoàn xã tham gia hỗ trợ các phần việc xây dựng.

Tại buổi bàn giao nhà, các cơ quan, đơn vị đã tặng một số vật dụng sinh hoạt cho gia đình ông Cao A Sang, góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Hoạt động góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang đối với gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.