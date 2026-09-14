Bàn giao Nhà Tình nghĩa cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Vĩnh Long

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long bàn giao nhà cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: TRẦN GIỎI)

Căn nhà được xây dựng từ sự quan tâm, hỗ trợ của Thường trực Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long, Quỹ “Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo”, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” và Giáo hội Phật giáo thành phố Đồng Nai, với tổng kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng.

Nhà được xây dựng theo quy mô cấp 4, diện tích 75m², gồm phòng khách, hai phòng ngủ và phòng bếp; mái lợp tôn, nền lát gạch men, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng giúp gia đình Thiếu tá Trầm Ngọc Lý có nơi ở ổn định, khang trang, đồng thời là nguồn động viên để đồng chí yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Trầm Ngọc Lý nhận quyết định bàn giao nhà. (Ảnh: TRẦN GIỎI)

Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại tá Mai Văn Yên, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long chúc mừng gia đình Thiếu tá Trầm Ngọc Lý có ngôi nhà mới; đồng thời nhấn mạnh đây là món quà nghĩa tình, thể hiện sự quan tâm của các cấp đối với cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí mong muốn gia đình tiếp tục ổn định cuộc sống; Thiếu tá Trầm Ngọc Lý phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, yên tâm công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Việc bàn giao Nhà Tình nghĩa là hoạt động thiết thực, thể hiện nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm của các cấp đối với cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Qua đó, tạo thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long an tâm công tác, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.