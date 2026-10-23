Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ thương binh ở xã Sơn Cẩm Hà

Đại diện chính quyền xã Sơn Cẩm Hà và Điện lực Tiên Phước trao bảng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ ông Nguyễn Hữu Thu. Ảnh: HUỲNH THANH

Gia đình ông Thu thuộc diện khó khăn, sống trong căn nhà cấp 4 xây dựng từ năm 1986 đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh đó, Tổng Công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, công nhân viên để xây dựng nhà ở cho gia đình.

Ngôi nhà mới có diện tích 63m², nền lát gạch men, mái lợp tôn, với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Ngoài hỗ trợ của điện lực, kinh phí còn lại do con cháu trong gia đình đóng góp.