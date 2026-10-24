Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình nạn nhân chất độc hóa học

Bàn giao nhà cho gia đình bà Đỗ Thị Hội.

Để hỗ trợ gia đình bà Hội có nơi ở ổn định, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã vận động ông Trần Đình Nam hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà và tặng máy lọc nước RO trị giá 6 triệu đồng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho gia đình.Đây là căn nhà thứ ba được Hội Chữ thập đỏ thành phố bàn giao tại phường Hòa Khánh trong tháng 10, hưởng ứng chương trình “80 ngày hành động vì cộng đồng”.