Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Long tặng quà cho gia đình ông Lâm Văn Tua.

Theo đó, căn nhà được xây dựng với diện tích 120m², vách tường, mái lợp tôn, nền lát gạch men... với tổng kinh phí 150 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ 80 triệu đồng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đối ứng của gia đình.

Việc bàn giao căn nhà tình nghĩa thể hiện sự quan tâm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Long trong công tác chăm lo đời sống đối với những hoàn cảnh còn khó khăn.