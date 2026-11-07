Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách xã Duy Nghĩa

Lãnh đạo Trung tâm Xử lý bom mìn và môi trường Quân khu 5 cùng lãnh đạo xã Duy Nghĩa tặng quà cho gia đình bà Huỳnh Thị Dững. Ảnh: TUYẾT MAI

Căn nhà của bà Dững xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng. Hiện bà sống một mình trong điều kiện sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, đặc biệt mỗi mùa mưa bão đến.

Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình, Trung tâm Xử lý bom mìn và môi trường Quân khu 5 hỗ trợ 80 triệu đồng, kết hợp cùng nguồn kinh phí của gia đình để xây dựng ngôi nhà mới kiên cố trên diện tích 80m².

Công trình được thiết kế phù hợp với điều kiện thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ tại địa phương, bao gồm gác lửng tránh lũ, nền lát gạch men cùng các hạng mục thiết yếu, bảo đảm khang trang và thuận tiện trong sinh hoạt.

Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5; thể hiện tình cảm, trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu.