Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Sủng Máng

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách tại xã Sủng Máng.

Ngôi nhà có diện tích sử dụng khoảng 140 m², kết cấu kiên cố, tổng kinh phí xây dựng 400 triệu đồng. Trong đó, Quân khu 2 hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn kinh phí do Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tài trợ; gia đình và người thân đối ứng 320 triệu đồng. Trong quá trình xây dựng, người dân địa phương đã góp ngày công, hỗ trợ san nền, đào móng, làm sân và sửa đường, giúp công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quân khu 2 đã giúp gia đình ông Vàng Sìa Nô, thôn Sủng Trà, xã Sủng Máng xây dựng được căn nhà kiên cố.

Công trình thể hiện sự quan tâm của lực lượng vũ trang và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với gia đình chính sách, góp phần giúp gia đình ổn định chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống; đồng thời lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố tình đoàn kết quân – dân.