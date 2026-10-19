Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Sủng Máng
Sáng 19-10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với xã Sủng Máng tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Vàng Sìa Nô, gia đình chính sách thôn Sủng Trà, xã Sủng Máng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 – 19/10/2026).
Ngôi nhà có diện tích sử dụng khoảng 140 m², kết cấu kiên cố, tổng kinh phí xây dựng 400 triệu đồng. Trong đó, Quân khu 2 hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn kinh phí do Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tài trợ; gia đình và người thân đối ứng 320 triệu đồng. Trong quá trình xây dựng, người dân địa phương đã góp ngày công, hỗ trợ san nền, đào móng, làm sân và sửa đường, giúp công trình hoàn thành đúng tiến độ.
Công trình thể hiện sự quan tâm của lực lượng vũ trang và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với gia đình chính sách, góp phần giúp gia đình ổn định chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống; đồng thời lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố tình đoàn kết quân – dân.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202610/ban-giao-nha-tinh-nghia-cho-gia-dinh-chinh-sach-tai-xa-sung-mang-b3f16a9/