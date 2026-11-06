Bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong phường Mường Thanh

Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Hiển nhận nhà tình nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Hiển sinh năm 1936, thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, khởi công xây dựng ngày 12/6/2026. Sau 5 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhà được xây dựng quy mô cấp 4, diện tích 100m², gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 nhà tắm và 1 nhà vệ sinh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà là 300 triệu đồng, trong đó Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Điện Biên hỗ trợ 40 triệu đồng, kinh phí còn lại do gia đình đối ứng.

Lãnh đạo Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh thăm hỏi, động viên và chia sẻ niềm vui với gia đình bà Nguyễn Thị Hiển trong ngôi nhà mới.

Việc bàn giao nhà tình nghĩa thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh đối với hội viên có hoàn cảnh khó khăn; giúp gia đình bà Nguyễn Thị Hiển có nơi ở kiên cố, ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động thiết thực phát huy truyền thống nghĩa tình đồng đội, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp của các thế hệ thanh niên xung phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.