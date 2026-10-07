Bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 hộ nghèo phường Ba Ngòi

Ngày 7-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Ngòi phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 hộ nghèo trên địa bàn phường gồm: Bà Mấu Thị Thảo (Tổ dân phố Giải Phóng) và bà Nguyễn Thị Hoan (Tổ dân phố Thống Nhất).

Đại diện các đơn vị bàn giao nhà và tặng quà cho gia đình bà Mấu Thị Thảo.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ (60 triệu đồng/gia đình), các gia đình đã sửa chữa, cải tạo nhiều hạng mục như mái nhà, tường, cửa, nền nhà; quét vôi; sửa chữa nhà vệ sinh, nhà tắm…

Sau 1,5 tháng thi công, cả 2 công trình đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ. Hai gia đình đã có nơi ở khang trang, an toàn hơn, yên tâm lao động, phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.

Tại buổi bàn giao, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ba Ngòi đã tặng 2 gia đình những phần quà thiết thực để chúc mừng, động viên các hộ tiếp tục nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Đại diện các đơn vị bàn giao nhà và tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoan.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, đơn vị trong công tác chăm lo, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”.