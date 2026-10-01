Bàn giao 'Nhà tình bạn' cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Lễ bàn giao công trình sửa chữa “Nhà tình bạn” cho gia đình đồng chí Phạm Hoài Thanh.

Công trình được triển khai với tổng kinh phí 160 triệu đồng. Sau thời gian khẩn trương thi công, căn nhà đã được sửa chữa, cải tạo, góp phần giúp gia đình có nơi ở khang trang, ổn định hơn.

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Như Thủy, Phó Chánh án TAND Khu vực 6 cùng đại diện cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên của đơn vị đã trao kinh phí hỗ trợ và những phần quà thiết thực đến gia đình.

Phát biểu tại chương trình, đại diện các đơn vị cho biết, việc hỗ trợ sửa chữa “Nhà tình bạn” không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của cán bộ, công chức và đoàn viên thanh niên TAND khu vực 6.

Đồng chí Trương Như Thủy, Phó Chánh án TAND khu vực 6 cùng đại diện cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên của đơn vị đã trao kinh phí hỗ trợ và những phần quà thiết thực đến gia đình.

Việc bàn giao “Nhà tình bạn” là hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và truyền thống “tương thân tương ái”.

Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của cán bộ, công chức TAND khu vực 6 trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn.