Bàn giao nhà ở cho gia đình khó khăn tại xã Minh Tân

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” cho gia đình bà Vàng Thị Dế, thôn Hoàng Lỳ Pả.

Bộ CHQS tỉnh bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” cho gia đình bà Vàng Thị Dế, thôn Hoàng Lỳ Pả thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Công trình nhà cấp 4 có diện tích 70m2, tổng kinh phí 200 triệu đồng; trong đó 80 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh bàn giao “Mái ấm tình thương” cho gia đình bà Phàn Thị Hương, hội viên Phụ nữ biên cương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Tân Sơn. Công trình được hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 66m2, tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng.

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình khó khăn tại thôn Tân Sơn, xã Minh Tân.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thiết thực thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần giúp các gia đình ổn định nơi ở, yên tâm phát triển kinh tế. Đồng thời tiếp tục lan tỏa hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trong công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.