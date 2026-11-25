Đại diện Tổ chức Tzu Chi trao nhà cho gia đình bà Hoàng Thị Huề (thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc).

Sáng 25/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh phối hợp với Tổ chức Tzu Chi (Đài Loan) tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà ở cho 5 hộ gia đình khó khăn tại các xã Kỳ Thượng, Kỳ Lạc và Kỳ Hoa.

Đoàn trao nhà cho gia đình ông Dương Văn Dụng (thôn Phúc Môn, xã Kỳ Thượng).

Trong năm 2026, Tổ chức Tzu Chi đã triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình ông Dương Văn Dụng, ông Nguyễn Hữu Ngạn (thôn Phúc Môn, xã Kỳ Thượng); bà Hoàng Thị Huề, bà Lê Thị Thủy (thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc) và bà Phùng Thị Tuân (thôn Hoa Thắng, xã Kỳ Hoa).

Mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí trên 200 triệu đồng, có diện tích 40m2. Với phương thức thực hiện “chìa khóa trao tay”, tổ chức đã trực tiếp triển khai xây dựng, hoàn thiện công trình và bàn giao nhà cho các gia đình đưa vào sử dụng. Qua đó, giúp những gia đình vốn gặp nhiều khó khăn về kinh tế giảm bớt gánh nặng tài chính, sớm có nhà ở ổn định.

Đại diện Tổ chức Tzu Chi trao quà cho ông Nguyễn Hữu Ngạn (thôn Phúc Môn, xã Kỳ Thượng).

Việc hoàn thành, bàn giao 5 căn nhà không chỉ giúp các gia đình có nơi ở kiên cố, an toàn mà còn là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm động lực để các hộ vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Qua đó, tiếp tục khẳng định ý nghĩa của việc huy động các nguồn lực xã hội hóa trong chăm lo nhà ở cho người nghèo, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Đoàn trao nhà cho gia đình bà Lê Thị Thủy (thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc).

Tại các gia đình, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền địa phương mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đặc biệt là Tổ chức Tzu Chi, để ngày càng có thêm nhiều gia đình khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.