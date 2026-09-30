Bàn giao "Nhà nhân ái" cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vạn Linh
Sáng 30/9, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phối hợp với UBND xã Vạn Linh tổ chức chương trình khánh thành và bàn giao "Nhà nhân ái" cho gia đình ông Lý Văn Sơn (sinh năm 1954), xóm Khun Đút, thôn Mỏ Cấy, xã Vạn Linh. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).
Gia đình ông Sơn thuộc diện hộ nghèo, gồm 5 nhân khẩu (ông Sơn, vợ chồng con trai và 2 cháu), kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào làm ruộng, trồng hoa màu nên hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Căn nhà cấp 4 cũ đã xuống cấp trầm trọng nhưng gia đình ông không có điều kiện sửa chữa hoặc xây mới.
Biết được hoàn cảnh khó khăn đó, Hội CTĐ tỉnh đã kêu gọi, vận động nguồn lực từ nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí hỗ trợ xây nhà mới cho gia đình ông Sơn.
Sau gần 1 tháng khởi công, ngôi nhà đã hoàn thành, có diện tích hơn 80 m2, tổng kinh phí xây dựng gần 170 triệu đồng. Trong đó, Hội CTĐ tỉnh kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ 139 triệu đồng;, phần còn lại gần 30 triệu đồng do gia đình tự đối ứng.
Trong chương trình, lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao biển tượng trưng kinh phí hỗ trợ 139 triệu đồng, đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên gia đình ông Sơn khắc phục khó khăn, yên tâm lao động sản xuất để vươn lên ổn định cuộc sống.
Hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái là một trong những việc làm thiết thực được Hội CTĐ tỉnh triển khai nhằm chăm lo, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, đồng thời lan tỏa giá trị nhân đạo, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/ban-giao-nha-nhan-ai-cho-ho-co-hoan-canh-kho-khan-tai-xa-van-linh-5105685.html