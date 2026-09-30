Bàn giao "Nhà nhân ái" cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vạn Linh

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao biển tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây "Nhà nhân ái" cho hộ ông Lý Văn Sơn

Gia đình ông Sơn thuộc diện hộ nghèo, gồm 5 nhân khẩu (ông Sơn, vợ chồng con trai và 2 cháu), kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào làm ruộng, trồng hoa màu nên hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Căn nhà cấp 4 cũ đã xuống cấp trầm trọng nhưng gia đình ông không có điều kiện sửa chữa hoặc xây mới.

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao quà cho hộ ông Lý Văn Sơn

Biết được hoàn cảnh khó khăn đó, Hội CTĐ tỉnh đã kêu gọi, vận động nguồn lực từ nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí hỗ trợ xây nhà mới cho gia đình ông Sơn.

Sau gần 1 tháng khởi công, ngôi nhà đã hoàn thành, có diện tích hơn 80 m2, tổng kinh phí xây dựng gần 170 triệu đồng. Trong đó, Hội CTĐ tỉnh kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ 139 triệu đồng;, phần còn lại gần 30 triệu đồng do gia đình tự đối ứng.

Các đại biểu kéo băng khánh thành, bàn giao "Nhà nhân ái" cho gia đình ông Lý Văn Sơn

Trong chương trình, lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao biển tượng trưng kinh phí hỗ trợ 139 triệu đồng, đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên gia đình ông Sơn khắc phục khó khăn, yên tâm lao động sản xuất để vươn lên ổn định cuộc sống.

Hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái là một trong những việc làm thiết thực được Hội CTĐ tỉnh triển khai nhằm chăm lo, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, đồng thời lan tỏa giá trị nhân đạo, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.