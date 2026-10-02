Bàn giao nhà 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên tại xã Lấp Vò

Dự lễ bàn giao có đồng chí Huỳnh Thị Tuyết Vui, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí Huỳnh Thị Tuyết Vui, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp trao bảng tượng trưng hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Diễm Kiều.

Bà Nguyễn Thị Diễm Kiều là nhân viên Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thành. Gia đình bà có 5 nhân khẩu, không có đất sản xuất. Bà Kiều là lao động chính, chồng bà mắc bệnh, không còn khả năng lao động. Trước hoàn cảnh đó, Công đoàn cơ sở Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thành và Công đoàn xã Lấp Vò đã đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình bà Kiều.

Kinh phí xây dựng nhà 230 triệu đồng, trong đó Quỹ “Mái ấm Công đoàn” của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, qua đó giúp gia đình ổn định cuộc sống, an tâm lao động và công tác.