Bàn giao nhà 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Chị Ngọc có 19 năm công tác tại Công ty Sunhouse, mắc bệnh ung thư buồng trứng từ năm 2021, thường xuyên phải điều trị bệnh. Trong khi đó, chồng làm lao động tự do, thu nhập không ổn định, hai con đang tuổi ăn học. Gia đình từng sinh sống trong ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên bị dột và ngập khi mưa xuống.

Bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng mới ấm công đoàn cho người lao động có hoàn cahr khó khăn.

Công trình được khởi công từ tháng 5/2026, sau khoảng 5 tháng thi công đã cơ bản hoàn thành và được bàn giao cho gia đình. Tại chương trình, các đơn vị đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà với tổng số tiền 100 triệu đồng, gồm: Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: 50 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kiều Phú: 30 triệu đồng; Công ty TNHH Sản xuất đồ gia dụng Sunhouse: 20 triệu đồng và phần quà 10 triệu đồng.

Nhân dịp này, gia đình chị Ngọc còn được nhận những phần quà ý nghĩa từ các đơn vị, tổ chức và Chi bộ thôn Ngọc Than.

Ngôi nhà mới là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, địa phương, doanh nghiệp cùng cộng đồng đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.