Bàn giao nhà 'Mái ấm biên cương' cho hộ nghèo tại xã La Êê

Đại diện các đơn vị và địa phương tặng quà cho gia đình ông Pơ Loong Dên. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Nhiều năm qua, ông Pơ Loong Dên mắc bệnh nặng dẫn đến bị liệt không tự đi lại được, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Trong khi đó, căn nhà cũ của gia đình bị xuống cấp, dột nát, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Trước hoàn cảnh trên, Đồn Biên phòng La Êê chủ động kết nối, vận động Công ty Trường Sơn 532 hỗ trợ kinh phí khoảng 200 triệu đồng; đồng thời huy động cán bộ, chiến sĩ đơn vị đóng góp hơn 300 ngày công lao động.

Sau 2 tháng thi công khẩn trương, ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hoàn thành, bàn giao cho gia đình đưa sử dụng trước mùa mưa bão.

Công trình giúp gia đình ông Pơ Loong Dên ổn định chỗ ở, đồng thời thể hiện sự đồng hành của lực lượng Bộ đội Biên phòng và các đơn vị trong công tác chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới; qua đó góp phần củng cố, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.