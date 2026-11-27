Dự buổi lễ có đại biểu Quốc hội Nguyễn Trung Kiên (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai), Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Thành Nguyễn Ngọc Hiền; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lộc Thành Tô Thị Thêu; Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Quốc Khánh Land Hoàng Thị Lan; cùng lãnh đạo các đơn vị của xã, ấp và gia đình bà Thạch Thị Sao.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trung Kiên (thứ 2 từ trái qua) và lãnh đạo địa phương, đơn vị tài trợ chúc mừng gia đình bà Thạch Thị Sao có nhà mới. Ảnh: ĐVCC

Gia đình bà Thạch Thị Sao là đồng bào dân tộc Khmer, thuộc diện hộ nghèo của xã. Căn nhà của gia đình bà có tổng diện tích khoảng 55m2, tổng trị giá 170 triệu đồng; trong đó đại biểu Quốc hội Nguyễn Trung Kiên vận động Công ty TNHH Đầu tư Quốc Khánh Land hỗ trợ 100 triệu đồng; 70 triệu đồng của gia đình và người thân giúp đỡ.

Tại buổi lễ, đại biểu Quốc hội Nguyễn Trung Kiên, nhà tài trợ và lãnh đạo địa phương gửi lời chúc mừng đến gia đình bà Thạch Thị Sao. Sự quan tâm, hỗ trợ này là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình bà Thạch Thị Sao có điều kiện từng bước ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo xã ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của đại biểu Quốc hội, Công ty TNHH Đầu tư Quốc Khánh Land trong việc đồng hành cùng địa phương chăm lo an sinh xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lộc Thành Tô Thị Thêu cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã vận động, xây dựng 28 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm của cộng đồng đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.