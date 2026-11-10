Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Sam Mứn

Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Nguyễn Duy Linh, thôn Sam Mứn, xã Sam Mứn.

Thuộc diện hộ cận nghèo, gia đình anh Linh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chưa có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố. Khoản hỗ trợ 60 triệu đồng từ Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp gia đình có điều kiện xây dựng ngôi nhà mới.

Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà hoàn thành với diện tích 60m², gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh khép kín. Các không gian phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu được bố trí đầy đủ, giúp gia đình cải thiện điều kiện ăn ở, có nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi thuận tiện hơn, tạo điều kiện tập trung lao động, từng bước cải thiện kinh tế và ổn định cuộc sống.

Gia đình anh Nguyễn Duy Linh nhận quà của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tại lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết ở xã Sam Mứn.

Tại lễ bàn giao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND xã Sam Mứn trao tặng quà, động viên gia đình thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các đơn vị và chính quyền địa phương đối với gia đình trong ngày nhận nhà mới.