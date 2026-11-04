Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Diên Khánh

Sáng 4-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Khánh tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Lê Thị Tuyết Mai thuộc diện hộ nghèo, hiện đang cư trú tại thôn Phan Bội Châu 2.

Sau hơn 1 tháng thi công, căn nhà có diện tích 60m² đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, với kết cấu mái lợp tôn, nền lát gạch men, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho gia đình. Tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng; trong đó Agribank Chi nhánh Khánh Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng.

Lãnh đạo xã Diên Khánh trao bảng tượng trưng bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Lê Thị Tuyết Mai.

Hoạt động góp phần giúp gia đình bà Mai ổn định chỗ ở, từng bước cải thiện đời sống; đồng thời thể hiện sự chung tay của MTTQ, chính quyền và các tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.