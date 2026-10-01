Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn ở Vu Gia
Ngày 30-9, Hội Nông dân xã Vu Gia (TP Đà Nẵng) phối hợp Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Phạm Thị Bốn, trú thôn Quảng Đại, xã Vu Gia, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ngôi nhà được xây dựng với kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng từ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), giúp gia đình bà Bốn có chỗ ở ổn định, từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Hoạt động góp phần chăm lo đời sống hộ có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ban-giao-nha-dai-doan-ket-cho-ho-kho-khan-o-vu-gia-post358729.html