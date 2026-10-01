Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn ở Vu Gia

Năm 2026 là năm thứ 36 thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), với chủ đề do Liên hợp quốc lựa chọn “Kỷ nguyên trường thọ: Tư duy lại các hệ thống để thích ứng với cuộc sống kéo dài hơn”. Chủ đề nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi (NCT), hướng tới xây dựng xã hội thích ứng với tuổi thọ ngày càng tăng, bảo đảm NCT được sống khỏe mạnh, an toàn và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước.