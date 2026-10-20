Bàn giao nhà 'Đại đoàn kết' cho các hộ nghèo ở xã biên giới Quảng Ngãi

Theo đó, hai trường hợp được nhận nhà là hộ gia đình ông Cà Bảo Duy và ông Nguyễn Văn Tốt, đều thuộc diện hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn

Thừa ủy quyền của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Tơi phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao nhà cho các hộ dân.

Đơn vị cho biết, mỗi căn nhà được xây dựng theo thiết kế nhà cấp 4 có diện tích 100m2, vững chãi và đủ công năng. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội hỗ trợ kinh phí xây dựng 80 triệu đồng mỗi căn; cùng với đó là đóng góp ngày công, đối ứng của gia đình, hỗ trợ của nhà hảo tâm, chính quyền địa phương.

Sau hơn bốn tháng thi công, đến nay, các ngôi nhà đã hoàn thiện, bàn giao và đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Y Giang Ly, Phó chủ tịch UBND xã Ia Tơi nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định chỗ ở, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phó chủ tịch UBND xã Ia Tơi mong muốn các gia đình sau khi được bàn giao nhà mới tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Tơi trao những phần quà thiết thực cho các gia đình trong ngày về nhà mới.

Trung tá Cao Trọng Đào, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Tơi khẳng định, công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân và thực hiện các chính sách an sinh xã hội là những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh và củng cố thế trận lòng dân ngay từ cơ sở.

Chương trình xây dựng, khánh thành và bàn giao nhà "Đại đoàn kết" thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; đồng thời góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận, thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng địa phương ngày càng phát triển vững mạnh.

Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Tơi đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho hai gia đình ông Cà Bảo Duy và ông Nguyễn Văn Tốt.

Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương, góp phần động viên các gia đình ổn định cuộc sống, tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất và vươn lên phát triển kinh tế.

Xã Ia Tơi có 10 thôn, được hợp nhất từ hai xã Ia Dom và Ia Tơi, thuộc huyện miền núi Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum cũ. Xã có diện tích lên đến hơn 760km2, là đơn vị hành chính cấp xã có diện tích tự nhiên lớn nhất Quảng Ngãi sau sáp nhập. Xã có trên 2.000 hộ dân, với hơn 7.300 nhân khẩu, thuộc nhiều dân tộc, như: Thái, Tày, Mường, Gia Rai, Xê Đăng, Kinh… Đây là địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh, có đường biên giới dài hơn 28km, giáp Vương quốc Campuchia, địa hình chủ yếu là đồi núi, cách xa trung tâm tỉnh lỵ mới.