Bàn giao nhà 'Đại đoàn kết' cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn

Các đại biểu khánh thành và bàn giao nhà cho bà Trần Thị Câu - Ảnh: N.M

Các gia đình được bàn giao nhà "Đại đoàn kết", gồm: Bà Trần Thị Câu (tổ dân phố Quảng Thọ), thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhà cũ không may gặp hỏa hoạn; ông Trần Xuân Hường (tổ dân phố Quảng Thuận), gia đình có công với cách mạng; ông Nguyễn Ngọc Toa (tổ dân phố Quảng Phúc), gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho các gia đình - Ảnh: N.M

Tổng kinh phí xây dựng 3 căn nhà là 1,225 tỉ đồng. Trong đó, nguồn hỗ trợ từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và địa phương là 320 triệu đồng; nguồn vốn đối ứng của các gia đình 750 triệu đồng và nguồn vận động xã hội hóa 155 triệu đồng.

Những ngôi nhà được hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ giúp các gia đình có nơi ở ổn định, an toàn mà còn tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo phường Bắc Gianh tặng quà cho các gia đình - Ảnh: N.M

Tại chương trình, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo phường Bắc Gianh cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao tặng những phần quà ý nghĩa, chia sẻ niềm vui với các gia đình trong ngày đón nhận ngôi nhà mới.

Đại diện các gia đình cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, doanh nghiệp và nhà hảo tâm; đồng thời cam kết nỗ lực lao động, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau trên địa bàn phường Bắc Gianh.